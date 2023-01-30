ABD'den Volvo Group Kuzey Amerika'ya para cezası

ABD'li otomobil güvenlik kurumu Pazartesi günü, ağır hizmet tipi kamyon ve otobüs üreticisinin araçları zamanında geri çağırmadığını tespit eden bir soruşturmanın ardından AB Volvo (VOLVb.ST) birimi Volvo Group Kuzey Amerika'ya 130 milyon dolarlık bir para cezası uygulandığını söyledi.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Volvo Group'un geri çağırma yasası kapsamındaki ihlaller için şimdiye kadarki en büyük cezalardan birini içeren üç yıllık bir onay emrini kabul ettiğini bildirdi. Ajans, Volvo Group North America'nın bağımsız bir üçüncü taraf denetçi tarafından gözetim yapmayı kabul ettiğini ve potansiyel güvenlik sorunlarını ele aldığından emin olmak için NHTSA ile düzenli olarak görüşeceğini söyledi.