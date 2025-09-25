  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. AB'den Alman şirketi SAP'a rekabet soruşturması
Takip Et

AB'den Alman şirketi SAP'a rekabet soruşturması

Avrupa Birliği (AB), Alman şirketi SAP'ın yazılım destek hizmetlerine yönelik rekabet soruşturması başlattı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AB'den Alman şirketi SAP'a rekabet soruşturması
Takip Et

AB Komisyonu, SAP'ın iş yönetimi yazılımının bakım ve destek hizmetlerinde Birlik rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini belirlemek üzere resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, SAP'ın şirketlerin ticari faaliyetlerinin yönetimi için kullanılan ve Kurumsal Kaynak Planlaması olarak adlandırılan bir yazılımla ilgili bakım ve destek hizmetlerinde Avrupa piyasasında rekabeti bozup bozmadığını değerlendirmek üzere resmi bir soruşturma yürütüleceği ifade edildi.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

AB Komisyonu, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.

Şirket Haberleri
Turkcell Teknocan’la 5G hazırlıklarını duyurdu: Beşliyoruz
Turkcell Teknocan’la 5G hazırlıklarını duyurdu: Beşliyoruz
Getir’den bu yıl da 1 milyon kap mama desteği
Getir’den bu yıl da 1 milyon kap mama desteği
Arçelik, 2024 Entegre Raporu ve TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı
Arçelik, 2024 Entegre Raporu ve TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı
Outdoor Factory, 50 milyon dolarlık mega tema park projesini duyurdu
Outdoor Factory, 50 milyon dolarlık mega tema park projesini duyurdu
Pazara özel strateji belirleyen Demirkollar, Kafkasya ve Balkanlar’ı hedefliyor
Demirkollar'ın hedefinde Kafkasya ve Balkanlar var
Akçansa sürdürülebilirlik performansı ile uluslararası alanda zirvede
Akçansa sürdürülebilirlik performansı ile uluslararası alanda zirvede