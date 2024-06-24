AB'den Apple kararı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Apple'ın uygulama satın alma ve indirme platformu App Store'un AB'nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) olarak bilinen kurallarını ihlal ettiğini duyurdu.

Açıklamaya göre söz konusu ihlalin sebebi, uygulama geliştirenlerin App Store'daki kurallar nedeniyle tüketicilere alternatif sunmalarının engellenmesi.

Avrupa Birliği (AB) rekabet düzenleme kurumu olan Avrupa Komisyonu, mart sonunda Apple, Alphabet bünyesindeki Google ve Meta'ya AB'nin teknoloji sektörüne yönelik kurallarını ihlal etmiş olabilecekleri gerekçesiyle soruşturma açmıştı.

Soruşturmanın ardından ön bulguları Apple'a gönderdiğini belirten komisyon şunları kaydetti: "Bu işletme koşulları geliştiricilerin müşterilerini özgürce (alternatiflere) yönlendirmelerine izin vermiyor. Örneğin, geliştiriciler uygulama içinde fiyat bilgisi veremiyorlar ya da alternatif dağıtım kanallarında mevcut olan teklifleri tanıtmak için müşterileriyle başka bir şekilde iletişim kuramıyorlar."