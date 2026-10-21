AB’den Booking.com’a soruşturma

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Avrupa Komisyonu, Booking.com’un platformdaki sahte ilanlardan kaynaklanabilecek riskleri doğru şekilde tespit edip değerlendirdiğini araştıracak. Ayrıca şirketin bu riskleri azaltmak ve kullanıcıları olası mağduriyetlerden korumak için yeterli önlemleri alıp almadığı incelenecek.

Çevrim içi rezervasyon platformlarında yer alan sahte konaklama ilanları, kullanıcıların maddi kayıp yaşamasına ve kişisel bilgilerinin kötüye kullanılmasına yol açabiliyor.

Kimlik avı ve sahte ödeme talepleri mercek altında

Soruşturmanın önemli başlıklarından birini de kullanıcı verilerinin korunması oluşturuyor. Komisyon, Booking.com’un kullanıcı bilgilerini kimlik avı saldırılarında ve sahte ödeme taleplerinde kullanılmaktan korumak için yeterli güvenlik önlemleri uygulayıp uygulamadığını değerlendirecek.

İncelemede platformun şeffaflık uygulamaları da ele alınacak. Böylece şirketin kullanıcıları yanıltabilecek içerik ve faaliyetlerden kaynaklanan riskleri yönetme konusundaki yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği araştırılacak.

Dijital Hizmetler Yasası kapsamında incelenecek

Avrupa Birliği’nin Dijital Hizmetler Yasası, dijital platformlara yasa dışı içerik ve faaliyetlerden kaynaklanan riskleri değerlendirme ve bu risklere karşı uygun önlemler alma yükümlülüğü getiriyor.

Avrupa Komisyonu’nun başlattığı soruşturma, Booking.com’un söz konusu yükümlülüklere uyumunu değerlendirmeyi amaçlıyor.

Soruşturmanın başlatılması, şirketin kuralları ihlal ettiğinin kesinleştiği anlamına gelmiyor. İncelemenin sonucunda Booking.com’un yasal yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği belirlenecek.