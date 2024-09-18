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AB'den Qualcomm'a 238,7 milyon Euro para cezası

Avrupa Birliği 'nin(AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, AB Komisyonu'nun çip firması Qualcomm'a yıkıcı fiyatlandırma gerekçesiyle kestiği para cezasını 242 milyon Euro'dan 238,7 milyon Euro'ya düşürerek onadı.

Haber Merkezi
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AB'den Qualcomm'a 238,7 milyon Euro para cezası
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AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, Qualcomm'un AB Komisyonu'nun 5 yıl önce kestiği para cezasına karşı açtığı davada kararını açıkladı.

Para cezasında bir miktar indirim yapıldı

Bloomberg'in haberine göre mahkeme, AB Komisyonu Qualcomm'a piyasadaki hakim konumun kötüye kullanılması nedeniyle kesilen para cezasını bir miktar indirimle uygun buldu.

Kararda, "Genel Mahkeme, Komisyon tarafından verilen 242 milyon Euro para cezasının miktarını yaklaşık 238,7 milyon Euro olarak belirledi" ifadesi yer aldı.

AB Komisyonu, 2019’da çip üreticisi Qualcomm'a 2009-2011 döneminde maliyetin altında fiyata satış yaparak rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 242 milyon Euro para cezası kesmişti.

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