AB’den yasadışı içerik ve ürünlerle mücadele: 17 teknoloji şirketinden bilgi istedi

Avrupa Komisyonu (AB) yaptığı açıklama ile çok büyük çevrimiçi platformlar (VLOP) ve arama motorları olarak gördüğü 17 teknoloji şirketine AB'nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında bilgi talepleri gönderdiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, AliExpress, Amazon Store, AppStore, Booking.com, Facebook ve Instagram, Google Search, Google Play, Google Maps ve Google Shopping, LinkedIn ve Bing, Pinterest, Snapchat, TikTok, YouTube ve Zalando, AB'nin bilgi taleplerini gönderdiği şirketler oldu.

AB, şirketlerden 9 Şubat'a kadar araştırmacıların yaklaşan AB ve ulusal seçimlerle ilgili olabilecek verilere erişimini sağlamak ve internet üzerinden satılan yasadışı içerik ve ürünlerle mücadele etmek için aldıkları önlemler hakkında daha fazla bilgi vermelerini istedi.

Geçen yıl Kasım ayında yürürlüğe giren DSA, çok büyük çevrimiçi platformların ve arama motorlarının yasadışı içerik ve kamu güvenliğine yönelik risklerle mücadele etmek için daha fazlasını yapmasını gerektiriyor.