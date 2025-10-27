Abdi İbrahim 200 kişilik yeni istihdam planlıyor

  1. Ekonomim
Abdi İbrahim, 200 kişilik yeni istihdam planı kapsamında, saha organizasyonuna farklı deneyim seviyelerinden profesyoneller dahil edilecek.

Abdi İbrahim, 2.330 kişilik satış ve pazarlama kadrosuyla da sektörün en geniş saha organizasyonunu oluşturuyor. Bu adımla şirket, bir yandan sektördeki istihdam liderliğini pekiştirirken ülke ekonomisine de katkısını sürdürüyor.

İşe Alım Kapsamı ve Başvuru Koşulları

Kariyerine ilaç sektöründe yön vermek isteyen adayların başvuruda bulunabileceği Tıbbi Tanıtım Temsilcisi pozisyonu için aranan temel kriterler şöyle:

Gelişim ve Öğrenme Odaklı Bir Kariyer Yolculuğu

Saha kadrosunda yer alacak adaylar, rekabetçi ücretlendirme, prim sistemi, şirket aracı ve tablet gibi yan hakların yanı sıra, sürekli öğrenme, güçlü bir mentorluk ağı ve performansa dayalı gelişim fırsatlarının bir arada sunulduğu bir çalışma kültürünün de parçası olacak.

Abdi İbrahim İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Dr. M. Oğuzcan Bülbül, sürece ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Abdi İbrahim’in 113 yıllık iyileştirme yolculuğundaki en büyük gücü, insana yaptığı yatırımdır. Yeni işe alım sürecimiz, yalnızca saha kadromuzu genişletmek değil; bilgi, deneyim ve potansiyeli bir araya getirerek sürdürülebilir başarıyı destekleyen güçlü bir yetenek altyapısı oluşturma vizyonumuzun bir parçasıdır. Bu yaklaşım hem Türkiye’deki pazar liderliğimizi pekiştiriyor hem de uluslararası pazarlardaki büyüme hedeflerimize doğrudan katkı sağlıyor.”

