Abdi İbrahim Uluslararası Pazarlar ekibine 3 üst düzey atama

Türk ilaç sektörünün 22 yıldır kesintisiz lideri konumundaki Abdi İbrahim, uluslararası pazarlardaki varlığını güçlendirme ve büyüme fırsatlarını değerlendirme vizyonunu destekleyecek 3 üst düzey yönetici ataması ile gücüne güç kattı.

Aylin İkiz: Uluslararası Pazarlar Pazarlama Direktörü

Ulusal ve uluslararası şirketlerde uzun yıllar üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan Aylin İkiz, Uluslararası Pazarlar Pazarlama Direktörü olarak Abdi İbrahim’e katıldı. 1996 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden mezun olan İkiz, işletme diploma programını University of California -Berkeley’de, MBA eğitimini ise Doğuş Üniversitesi’nde tamamladı. İkiz, daha sonra sırasıyla Deva Holding’de Ruhsatlandırma Uzmanı ve Ürün Müdürü, Bristol-Myers Squibb’te Kıdemli Ürün Müdürü, Schering-Plough bünyesinde Pazarlama Müdürü, MSD’de Pazarlama Müdürü, Ferring’te Pazarlama Müdürü, Abbott’ta Kıdemli Pazarlama Müdürü, Ulusal Satış Müdürü ve Pazarlama Direktörü olarak görev yaptı. İkiz bu yeni görevinde, şirketin yurt dışı pazarlara yönelik stratejilerini belirleme, marka bilinirliğini artırma ve rekabetçi konumunu güçlendirme konusunda liderlik yapacak.

Djamshid Zakhidov: Özbekistan Ülke Müdürü

Özbekistan Ülke Müdürlüğü görevine getirilen Djamshid Zakhidov, lisans eğitimini Dünya Ekonomi & Diplomasi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlamıştır. Zakhidov daha önce sırasıyla; Amerikan Ticaret Odası’nda Direktör Yardımcısı, Coca Cola Özbekistan’da Pazarlama Müdürü; Novo Nordisk’te Özbekistan Ülke Müdürü, Initec Energia S.A’da Proje Danışmanı, Abbott Laboratories’de Genel Müdür, Bosch’da Bölgesel İrtibat Temsilcisi, Polpharma’da Genel Müdür, Acino Pharma’da Genel Müdür ve Merosma’da Direktör olarak görev yaptı. Abdi İbrahim’im Özbekistan'daki faaliyetlerinden sorumlu olacak Zakhidov, şirketin yurt dışı pazarlardaki büyüme hedeflerinin ülke düzeyinde planlaması ve uygulanmasından sorumlu olacak. Satış, pazarlama, tedarik zinciri gibi tüm stratejik ve operasyonel süreçlerin koordinasyonuna liderlik edecek.

Marco Vigna: Abdi Farma Srl, İtalya Genel Müdürü

Abdi Farma Srl, İtalya Genel Müdürü olarak atanan Marco Vigna, lisans eğitimini Torino Üniversitesi, Organik Kimya Bölümü’nde tamamladı. Vigna daha sonra sırasıyla Schwarz Pharma’da Satış Temsilcisi, Pfizer İtalya’da Ürün Uzmanı, The Medicines Company’de Bölgesel Satış Müdürü ve Avrupa & Orta Doğu Ticari Operasyonları Kıdemli Müdürü, Correvio International’da Ülke Direktörü ve son olarak Advanz Pharma’da Ülke Direktörü olarak görev yaptı. Vigna yeni görevinde, Abdi İbrahim ürünlerinin Avrupa pazarlarında pazarlama yetkisine sahip Abdi Farma şirketinin İtalya’daki faaliyetlerine liderlik edecek.