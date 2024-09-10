Abdi İbrahim Vakfı’ndan depremzede öğrencilere eğitim desteği

Eğitim, sağlık ve spor alanında pek çok proje yürüten Abdi İbrahim Vakfı, eğitim başlığı altındaki yeni projesi ODA ile depremzede ortaokul öğrencilerine ders desteği verecek.

Öncelikli olarak matematik olmak üzere gönüllü eğitmen kontenjanına göre fen bilimleri, Türkçe ve İngilizce branşlarında verilecek ek dersler ile öğrencilerin başarılarına destek olunması hedefleniyor.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı müfredat ve uluslararası iyi örnekler doğrultusunda devlet okullarında okuyan ortaokul öğrencilerinin kaliteli eğitime erişebilmesini amaç edinen Okul Destek Derneği ile iş birliği yapan Abdi İbrahim Vakfı, ODA Projesi ile ağırlıklı olarak kız öğrencilerden oluşan 250 depremzede ortaokul öğrencisine ücretsiz olarak online eğitimler ile fırsat eşitliği sunacak.

Projeye başvurular 22 Eylül 2024’e kadar https://okuldestek.org/ogrenci-ve-veliler/ adresi üzerinden yapılabilecek.

Her ODA, 8-10 öğrenciden oluşacak

Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak hazırlanan ve interaktif aktiviteler ile geniş bir içeriğe sahip olan ders destek programı, haftada iki saat gönüllü eğitmenler eşliğinde uygulanacak.

Bir ders yılı boyunca sürecek ve en fazla 8-10 öğrencinin katılımı ile ODA adıyla anılacak online sınıflarda yapılacak olan dersler ile öğrencilerin okulda aldıkları eğitime ek olarak öğrendiklerini pekiştirmelerine ve kendilerini geliştirmelerine destek olunacak.

Projeye başvuran öğrenciler, Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan depremzedeler arasından seçilerek programa dahil edilecek.

“Öğrencilere 21’inci yüzyıl yetkinlikleri kazandırılacak”

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Abdi İbrahim İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı ve Abdi İbrahim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Oğuzcan Bülbül, şunları söyledi: "Abdi İbrahim olarak, HEAL 2050 sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda, yalnızca bugünün değil, yarının dünyasını da iyileştirmek hedefiyle çalışıyoruz. Bu kapsamda, Abdi İbrahim Vakfı çatısı altında gençlerimizin bilim, spor ve eğitime olan ilgisini artırmayı; onların çağdaş ve evrensel değerler ile cumhuriyetin temel ilkelerine sahip, donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Okul Destek Derneği ile iş birliği yaparak, 5, 6, ve 7. sınıflarda öğrenim gören depremzede öğrencilerimizin eğitim hayatlarına destek olmak üzere ODA Projesi’ni başlatıyoruz. Abdi İbrahim Vakfı’nın eğitim alanında topluma hizmet etme misyonunun güçlü bir örneği olan bu proje sayesinde, ağırlıklı olarak kız öğrencilerden oluşan 250 depremzede ortaokul öğrencisinin dijital okuryazarlık, iletişim teknolojilerini kullanabilme, analitik düşünme, problem çözme, yaratıcılık ve inovasyon gibi 21. yüzyıl yetkinlikleriyle donatılmasını desteklemeyi; online eğitimlerle depremzede çocuklarımızın yaşamlarına dokunarak onları bilimle geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda ODA Projesi ile zor zamanların ardından, çocuklarımızın umutla hayata tutunmalarına ve geleceğe güvenle bakmalarına katkıda bulunacağımıza inanıyoruz. Abdi İbrahim Vakfı olarak, iyileştirme tutkumuz ve toplumsal sorumluluk bilincimizle yeni projelere imza atmayı sürdüreceğiz."