Abdi İbrahim’den 110 görme engelli öğrenciye akıllı baston

İSTANBUL/EKONOMİ

Abdi İbrahim çalışanlarının 44. İstanbul Maratonu’nda iyilik koşusuyla bağış toplanınca başlayan projenin kapsamının şirketin kurumsal kaynak ayırmasıyla genişlediğini söyleyen Abdi İbrahim CEO’su Dr. Süha Taşpolatoğlu, “Sürdürülebilirlik anlayışımızın temel hedefi dokunduğumuz hayatları iyileştirmek. Sosyal projelerimizde gönüllülük çok değer verdiğimiz bir fayda alanı. Gönüllü çalışma arkadaşlarımızın bu projeyi sahiplenmesi projeye değer kattı” dedi.

Kidzania’da gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Taşpolatoğlu şunları söyledi: “Günlük hayatta engelli bireylerin karşılaştıkları sorunların ortadan kaldırılması hem kurumlara hem bireylere bazı sorumluluklar yüklüyor. Türkiye’nin iyileştiren gücü Abdi İbrahim olarak biz de daha iyi bir dünya için kendimizi sorumlu hissediyor, 110 yıldır bu uğurda çalışıyoruz.”

Görme engelli bireylerin yüzde 95’i evden çıkamıyor

WeWalk Kurucu Ortağı Kürşat Ceylan da “Erken yaşta WeWalk akıllı baston ile tanışan öğrenciler hem bağımsız hareket becerilerini geliştiriyor hem de teknolojiyi etkin kullanmaya başlıyorlar.

Bu sayede; özgüvenleri ve sosyal hayata katılımları artıyor” diye konuştu. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Hakan Özdemir de “Sadece İstanbul’da 40 binden fazla görme engelli birey olduğu tahmin ediliyor. Bu bireylerin yüzde 95’i haftada bir kez bile evinden çıkamıyor. WeWalk akıllı baston projesi bu nedenle büyük önem taşıyor” dedi.