Abdi İbrahim'e kadın istihdamında ‘Fırsat Eşitliği Modeli’ sertifikası

Toplumsal cinsiyet eşitliği hedefine katkı sunan politikalar benimseyerek istihdamda kadın güçlenmesine öncelik veren Abdi İbrahim, son olarak kadın istihdamını teşvik etmek için KAGİDER'in Dünya Bankası teknik desteği, PricewaterhouseCoopers ve EY iş birliği ile geliştirdiği FEM sertifikasını almaya da hak kazandı.

Çıkış noktası, işe alım, eğitim, kariyer planlama ve geliştirme gibi süreçlerdeki eşitsizlikleri saptamak ve iş yaşamında cinsiyet ayrımcılığına dayalı yaklaşımların önüne geçmek olan FEM, 2012 yılından bu yana veriliyor. FEM sertifikası, iş yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek üzere özel sektöre destek olurken, istihdam ve kazançlarda eşitliği destekleyerek iş gücünde kadının üretkenliğini artırmayı amaçlıyor.

Abdi İbrahim Genel Müdürlük binasında düzenlenen sertifika teslim törenine Abdi İbrahim İnsan ve Kültür Grup Başkanı Deniz Daver, Abdi İbrahim Kurumsal İlişkiler, Sürdürülebilirlik ve İletişim Direktörü Dr. M. Oğuzcan Bülbül, KAGİDER Yönetim Kurulu Üyeleri Neşecan Çekici, Özlem Demirci Duyarlar katıldı. Abdi İbrahim, FEM Sertifikası alan 57. kurum oldu.

"Yaşadığımız dünyayı ve toplumu aynı mercek içinde ele alıyoruz"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Abdi İbrahim İnsan ve Kültür Grup Başkanı Deniz Daver, şunları kaydetti: “Gelecek hedeflerine yürürken insana saygılı, kapsayıcı, etik ve sorumlu bir yaklaşımla hareket etmeyi ilke edinen Abdi İbrahim olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve istihdamda kadının güçlenmesine büyük önem ve öncelik veriyoruz. İstihdamı, iş hedeflerini, içinde yaşadığımız dünyayı ve toplumu aynı mercek içinde ele alıyoruz. Lider ve lider adayı kadrolarımıza sunduğumuz tüm geliştirme programlarında kadın çalışan katılımını en üst seviyede tutmak için teşvik edici, özendirici bir yaklaşım sergiliyoruz. Markaların bu alandaki duyarlı yaklaşımlarının, ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde tescil edilmesini sağlayan FEM sertifikası, Abdi İbrahim’in kapsayıcılık vizyonunu yansıtan önemli bir göstergedir. Biz FEM sertifikasını, bu alandaki kararlı ve devamlı çabamızın ödülü olarak görüyoruz."

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Neşecan Çekici, FEM sertifikası programının, Türkiye'de iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, bu konuda farkındalık oluşması için örnek bir model olduğunu aktardı.

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Demirci Duyarlar ise her alanda olması gerektiği gibi iş hayatında da kadınların güçlenmesini destekleyen eşitlikçi politikaların, Türkiye'yi daha da ileri taşıyacağına inandıklarını belirterek, "FEM sertifikası alan kurumların sayısı arttıkça eşit bir dünya hayalimize daha çok yaklaşıyoruz." ifadesini kullandı.