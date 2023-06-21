Abdioğulları ihracatını yüzde 11 artırdı

ADANA/EKONOMİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ‘Türkiye'nin En Başarılı İlk 1000 İhracatçısı’ listesinde yer alan verilere göre, Filpa, global ölçekteki tüm olumsuzluklara rağmen ihracatını artırmayı başardı. Adana’dan en fazla ihracat yapan firmalar arasında ilk 3’te yer alan firma; yarım asra aşkın deneyimle 9 tesiste, 400 bin metrekare kapalı alanda, yaklaşık 2 bin personel ile 4 kıtada 60 ülkeye ihracat yapıyor.

Filpa Yönetim Kurulu Başkanı ve Abdioğulları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sütcü, uluslararası standartlarda çevreci üretim modellerine odaklandıklarını belirterek, şu açıklamayı yaptı: “Gelecek için çalışan bir kurumun teknolojiden uzak durması düşünülemez. ‘Gelecek Dokur’ vizyonu ile çalışmalarını sürdüren Abdioğulları ailesi olarak; endüstriyel ve ekonomik aktivitenin sürdürülebilirliğini sağlamak, sürekli değişen teknoloji ortamında rekabetçi kalabilmek için teknolojinin her alanda uygulanması gerektiğine inanıyoruz. Karar alma mekanizması hızlandırmak, kalite ve verimliliği artırmak için operasyonel süreçlerimiz dahil tüm süreçlerimizde veri madenciliği ve süreç analizi yapıyor, yapay zeka destekli mantıksal çözümleme modelleri kullanarak performansı ve kalite göstergelerimizin sürekli yükselmesi için çalışıyoruz. Müşteri etkileşiminin olumlu yönde ilerlemesi için müşterilerin ürün seçimi ve satın alma eğilimlerini izliyor, iş zekası yöntemleri ile öngörücü istatistikler oluşturarak ürün geliştirme ve pazar faaliyetlerimizin sürekli olarak iyileşmesi için adımlar atıyoruz.”

Global pazarlarda rekabet eden Abdioğulları olarak hem çevreyi korumak hem de enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurduklarını ifade eden Sütcü, sürdürülebilir bir gelecek hedefi doğrultusunda yenilenebilir kaynaklara yatırım yaptıklarını bildirdi. Abdioğulları için çevrenin korunmasının önemine vurgu yapan Salih Sütcü, “Bu kapsamda kendi güneş enerji santrallerimizi kurduk. 6 yılda ulaştığımız 25 MW üzeri enerji gücünün yanı sıra enerjiyi verimli kullanarak doğal çevrenin korunmasına özen gösteriyor, her geçen yılda GES gücünü arttırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Salih Sütcü, ihracatta yönlerini Avrupa Yeşil Mutabakat ile Avrupa’ya daha çok çevirmek istediklerini belirterek, üretimde kaynak kullanımını azaltacak enerji tasarrufu ile çevre kirliliğinin önlenmesine, temiz bir ekosistem sağlanmasına katkıda bulunmayı vizyon edindiklerini sözlerine ekledi.