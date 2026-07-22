ABD’li bankacılık devinden 208 milyon dolarlık hamle: First Financial, Finward’ı bünyesine katıyor

Orta Batı Amerika'nın güçlü finans aktörlerinden First Financial, Chicago metropolü çevreleyen perakende bankacılık ağını genişletmek adına en somut adımını attı. Munster merkezli Finward Bancorp ile varılan mutabakat, bölgedeki yerel rekabetin rengini değiştirecek nitelikte. Bu operasyonla birlikte First Financial, hedef şirketin elinde bulundurduğu yaklaşık 2 milyar dolarlık varlık havuzunu ve 1,7 milyar dolarlık mevduat portföyünü kendi bilançosuna entegre edecek.

Anlaşmanın mimarisi nakit para akışı yerine tamamen borsa hisselerinin değişimi üzerine kuruldu. Kamuoyuna yansıyan finansal parametrelere göre, Finward hissedarları ellerindeki her bir hisse senedine karşılık 1,35 adet First Financial hissesine sahip olacak. Tarafların yönetim kurullarından yeşil ışık alan bu takas modeli, cari borsa değerlemeleri üzerinden 208 milyon dolarlık bir toplam büyüklüğe tekabül ediyor.

Mevduat hacminde büyük sıçrama

Birleşme sonrasında Finward’ın ana operasyonel gücü olan Peoples Bank’e ait 24 finans merkezi tamamen First Financial tabelası altında hizmet vermeye başlayacak. Bu entegrasyon, alıcı bankanın Chicago bölgesindeki mevcut mevduat hacmini bir anda yüzde 75 oranında yukarı taşıyarak 4 milyar dolar eşiğinin üzerine çıkaracak. Analistler, bu konsolidasyonun First Financial’ın hisse başına kazancını ilk yıl itibarıyla yüzde 5 civarında pozitif etkilemesini bekliyor.

Takvim yıl sonunu işaret ediyor

Olası bir geri adıma karşı 9 milyon dolarlık bir fesih bedelinin koruma kalkanı olarak sözleşmeye eklendiği süreç, henüz tamamen sonuçlanmış değil. Satın alım paketinin resmiyet kazanması için bankacılık regülatörlerinin yasal onayı ve Finward ortaklarının genel kurul kararı bekleniyor. Herhangi bir bürokratik engele takılmaması durumunda, devir işlemlerinin yılın son çeyreğinde tamamen nihayete erdirilmesi planlanıyor.