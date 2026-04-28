ABD'li Coca Cola ilk çeyrekte tahminlerin üzerinde kar açıkladı

Coca-Cola, 2026 yılı ilk çeyrek bilançosunu açıkladı. Şirketin hisse başına kârı 86 cent ile piyasa beklentisi olan 81 centin üzerinde gerçekleşti. Net gelirler ise 12,5 milyar dolar ile 12,15 milyar dolarlık beklentiyi aştı.

Karşılaştırılabilir faaliyet marjı yüzde 34,5 ile piyasa tahmini olan yüzde 34,6 seviyesinin hafif altında kalırken, birim kasa hacmi yıllık bazda yüzde 3 artarak yüzde 1,09'luk beklentinin üzerinde büyüme kaydetti.

Coca-Cola, 2026 mali yılı için karşılaştırılabilir hisse başına kâr büyümesi beklentisini yüzde 8 ila yüzde 9 aralığında korudu. Şirket ayrıca düzeltilmiş organik gelir büyümesi beklentisini yüzde 4 ila yüzde 5 aralığında öngörürken, bu görünüm piyasa beklentisi olan yüzde 4,68 ile büyük ölçüde uyumlu gerçekleşti.