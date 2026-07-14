ABD'li dev bankalardan beklentileri aşan kâr

Citigroup, hisse başına kârını (EPS) 3,15 dolar olarak açıklarken, bu rakam 2,75 dolarlık piyasa beklentisini aştı. Gelir ise 24,77 milyar dolar ile 23,6 milyar dolarlık beklentinin üzerinde gerçekleşti.

Sabit getirili menkul kıymet, döviz ve emtia (FICC) alım-satım gelirleri 4,71 milyar dolar, hisse senedi alım-satım gelirleri ise 2,30 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bankacılık birimi gelirleri 1,92 milyar dolar ile 1,75 milyar dolarlık beklentinin üzerine çıkarken, yatırım bankacılığı gelirleri 1,55 milyar dolar olarak açıklandı.

BofA'nın ikinci çeyrek kârı beklentileri geçti

Banka, hisse başına kârını (EPS) 1,21 dolar olarak açıklarken, bu rakam 1,13 dolarlık piyasa beklentisini aştı. Faiz gideri sonrası geliri ise 31,56 milyar dolar ile 30,49 milyar dolarlık beklentinin üzerinde gerçekleşti.

Net faiz geliri (FTE) 16,16 milyar dolar olurken, toplam krediler 1,22 trilyon dolar ile beklentilere paralel gerçekleşti.

Borçlanma aracılığı (debt underwriting) gelirleri 1,11 milyar dolar ile 958,7 milyon dolarlık beklentiyi aşarken, kredi zararları karşılığı 1,37 milyar dolar ile 1,51 milyar dolarlık tahminin altında kaldı.

Standartlaştırılmış CET1 sermaye yeterlilik oranı %11,2 ile beklentilere paralel gerçekleşirken, net tahsil edilemeyen krediler (net charge-offs) 1,41 milyar dolar ile 1,43 milyar dolarlık beklentinin hafif altında kaldı.

Goldman Sachs'tan güçlü ikinci çeyrek sonuçları

Goldman Sachs, 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarında piyasa beklentilerini belirgin şekilde aştı. Şirketin hisse başına kârı (EPS) 20,98 dolar olarak gerçekleşirken, piyasa beklentisi 145 dolar seviyesindeydi.

Net gelir 20,34 milyar dolar ile 16,2 milyar dolarlık beklentinin üzerinde geldi.

Net faiz geliri 3,95 milyar dolar olarak açıklanırken, 3,53 milyar dolarlık piyasa beklentisini aştı.

Alım-satım gelirleri de güçlü performans gösterdi. Sabit getirili menkul kıymet, döviz ve emtia (FICC) alım-satım gelirleri 4,59 milyar dolar ile 3,76 milyar dolarlık beklentinin üzerinde gerçekleşirken, hisse senedi alım-satım gelirleri 7,42 milyar dolar ile 5,02 milyar dolarlık tahmini önemli ölçüde aştı.