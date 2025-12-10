ABD’li devden Türkiye perakende raporu: 2026’da hangi hisseler öne çıkacak?

JP Morgan, Türkiye perakende şirketleri için hazırladığı 2026 Sektör Görünümü raporunda, zorlu geçen bir yılın ardından ilk hareketlerin görülmeye başlandığını belirtti.

Küresel yatırım bankası, kazanç toparlanmasının ilk sinyallerinin alındığı bu dönemde başlıca hisse tercihlerini Migros (MGROS), BİM (BIMAS) ve Coca Cola İçecek (CCOLA) olarak açıkladı. CCOLA ayrıca "Ağırlık Artır" (Overweight) tavsiyesine yükseltilerek olumlu beklenti listesine alındı.

Rapora göre, 2025 yılı, yavaşlayan gelirler ve marj baskıları nedeniyle Türk perakende şirketleri için zorlu bir dönem oldu ve sektörde ortalama yüzde 20'lik kazanç düşüşleri kaydedildi.

2026’da neler bekleniyor?

2026 yılına ilişkin makro düzenin iyileşeceği öngörülse de tüketicinin halen kırılgan olduğu ve herhangi bir kazanç toparlanmasının büyük ölçüde maliyet enflasyonundaki yumuşama ve olumlu baz etkilerinden kaynaklanacağı ifade ediliyor.

JP Morgan'ın makro ekibi, Türkiye ekonomisinin 2026'da yüzde 4,4 büyüyeceğini ve büyümenin yılın ikinci yarısında belirginleşeceğini, dezenflasyonun ise yavaş bir tempoda da olsa devam edeceğini tahmin ediyor.

Değerlemelerin, 10 yıllık ortalamanın yüzde 20 altında ve uluslararası emsallere göre yaklaşık yüzde 35 iskonto seviyesinde, cazip düzeyde seyrettiği vurgulanıyor. Ancak değerleme farkının kapanması için zamanlı faiz indirimlerinin bir gereklilik olduğu düşünülüyor. Beklenen ücret artışları ve devam eden dezenflasyon sürecinin, şirketlerin nakit akışlarını olumlu etkileyeceği ve değerlemeleri destekleyeceği öngörülüyor.

En iyi konumdaki şirketler hangileri?

Gıda perakendecileri ve temel tüketim ürünü şirketlerinin, iyileşen büyüme görünümünden faydalanmada en iyi konumda olduğu belirtiliyor.

BIM'in, iç enflasyon oranına doğru yakınsayan TÜFE sayesinde dezenflasyondan faydalanacağı ve mevcut satışlardaki büyüme farkını rakipleriyle kapatacağı düşünülüyor.

Migros'un ise disiplinli ve yenilikçi maliyet yönetimi ile sektörde EBITDA büyümesinde lider konumda olmaya devam edeceği, 2025-26 döneminde yaklaşık yüzde 1'lik marj genişlemesi hedeflediği kaydediliyor.

Coca Cola İçecek için daha yapıcı bir görüşün benimsendiği raporda, fiyatlama baskılarının hafiflemesi ve maliyet enflasyonunun stabilize olmasıyla büyümenin hızlanacağı, bu eğilimin 2025 son çeyreğinden itibaren belirginleşeceği tahmin ediliyor. Şirketin, 2025'te yüzde 7,5 ve 2026'da yüzde 5 beklenen hacim büyümesi ile küresel şişeleyiciler arasında yeniden en hızlı büyüyenler arasına girdiği ve değerlemesinin küresel emsallere kıyasla yüzde 50'nin üzerinde bir iskonto sunduğu ifade ediliyor.

Normale dönüş 1-2 yıl alacak

İhracatçı şirketler için ise görünüm daha temkinli. Avrupa ve Türkiye'deki devam eden rekabet nedeniyle Arçelik (ARCLK) ve Ford Otosan (FROTO) gibi ihracatçıların zorluklarla karşılaşmaya devam edeceği, marjların orta döngü seviyelerine dönüşünün bir ila iki yıl daha sürebileceği değerlendirmesi yapılıyor.