ABD'li enerji şirketlerinin karı ikinci çeyrekte azaldı

Enerji şirketleri ExxonMobil ile Chevron nisan-haziran dönemine ilişkin bilançolarını yayımladı.

Buna göre, ExxonMobil'in karı, ikinci çeyrekte yıllık bazda yaklaşık yüzde 56 azalışla 7,9 milyar dolara geriledi. Exxon Mobil, 2022'nin aynı döneminde artan enerji fiyatlarının da etkisiyle 17,9 milyar dolarlık kar açıklamıştı. Enerji devinin geçen yılın ikinci çeyreğinde 4,21 dolar olan hisse başına net karı, bu yılın ikinci çeyreğinde 1,94 dolara düştü.

ABD'nin büyük petrol üreticilerinden Chevron'un da nisan-haziran dönemindeki karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 66 azalışla 6 milyar dolara indi. Şirket, 2022'nin aynı döneminde 17,9 milyar dolarlık kar bildirmişti. Chevron'un geçen yılın ikinci çeyreğinde 9,17 dolar olan hisse başına net karı da bu yılın ikinci çeyreğinde 3,20 dolara geriledi.