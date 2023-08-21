ABD’li Ethos, Türkiye’ye 516 milyon dolar yatırım yapacak

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 72 ülkede faaliyetlerini sürdüren ABD merkezli küresel özel borç finansmanı şirketi Ethos Asset Management, Türkiye’ye yönelik hedeflerini büyüttü. Türkiye’ye 2021 yılından bu yana 76 milyon dolar yatırım yapan Ethos, Türkiye pazarındaki stratejik hedefleri doğrultusunda sanayi, turizm, tarım, inşaat, madencilik, telekomünikasyon ve hizmet sektörlerindeki büyük ölçekli projelere 2024’e kadar 250 milyon dolar, 2024 yılı sonuna kadar da 516 milyon dolar finansal destek sağlayacağını açıkladı. Bu plan doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Ethos, ilerleyen aylarda Türkiye’de gıda, imalat ve otomotiv sektörlerinde üç ayrı projeye finansal destek sağlayacağını da açıkladı.

Ethos, küresel anlamda ağırlıklı olarak enerji, altyapı ve imalat sektörlerindeki projelere yatırım yapıyor. Ethos, 10- 49 milyon dolar arasındaki projeler ile 50 milyon doların üzerindeki projeler olmak üzere yatırımlarını iki kategoriye ayırıyor. Finansal garantilerle yatırımlarını güvence altına alan şirket, iş ortaklarıyla karşılıklı kazanca dayalı bir ilişki kuruyor.

“Türk ekonomisine desteğimizi artırmayı hedefliyoruz”

Konuya ilişin açıklama yapan Ethos Kurucusu ve CEO'su economist Carlos Santos, “Bugüne dek Türkiye’de Servislet, Uğur Tekstil, Kozon Partners, Rem People ve HGI gibi şirketlere sağladığımız proje finansmanı desteğini önümüzdeki dönemde de çeşitlendirmeye devam edeceğiz. En önemli hedefimiz bütün iş ortaklarımızla ‘kazan-kazan’ ilkesine dayalı olarak iş birliğini geliştirirken aynı zamanda da Türk ekonomisine desteğimizi artırmaktır.” dedi.

Amerika, İngiltere, Brezilya gibi çeşitli pazarlardaki önemli başarılarının ardından, Türkiye'yi bölgesel ve küresel ekonomi için cazip bir finansman merkezi olarak gördüklerini belirten Santos, şunları kaydetti: “Finansman olanaklarımızı Türkiye'ye getirmekten ve bu bölgedeki erişimimizi genişletmekten dolayı son derece mutluyuz. Küresel hedeflerimiz doğrultusunda attığımız bu önemli adımın şirketimize ve Türkiye’ye önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Türkiye dünyanın en hızlı gelişen ülkelerinden biri ve Ethos için son derece önemli bir coğrafyada yer alıyor. Küresel deneyimini, ülke ve sektöre özgü uzmanlıklarıyla birleştiren yetkin ekibimizle birlikte Türkiye için değer üretmek; ekonomi başta olmak üzere sosyal ve çevresel konulardaki sürdürülebilir etkimizi göstermek istiyoruz. Dünyada ekonomik durgunluğun olduğu, risk faktörünün artığı bir dönemi büyüyerek atlatan Türkiye gibi bir ülkede yatırımlarımızı büyütmek istiyoruz. Piyasada likiditenin azaldığı bir dönemde kendimizi güçlendirmeye ve finansal ticaret tahsislerimizi korumak için bir önlem olarak proje finansmanına yatırım yapma iştahımızı artırmaya devam ediyoruz.”