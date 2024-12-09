  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. ABD'li havacılık şirketi Boeing, 396 çalışanını işten çıkaracak
Takip Et

ABD'li havacılık şirketi Boeing, 396 çalışanını işten çıkaracak

ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing'in iş gücünü yüzde 10 azaltma planı kapsamında 396 çalışanını işten çıkaracağı bildirildi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'li havacılık şirketi Boeing, 396 çalışanını işten çıkaracak
Takip Et

Washington eyaletinin İstihdam Güvenliği Departmanına yapılan bildirime göre, Boeing gelecek yıl şubat ayı itibarıyla 396 çalışanını işten çıkaracak.

Boeing, eylül ayında fabrika işçilerinin greve başlamasının ardından maliyetleri azaltmak için işe alımları dondurma, seyahatleri durdurma ve zorunlu olmayan harcamaları askıya alma gibi önlemler planladığını duyurmuştu.

Şirket, ekim ayında iş gücünü yüzde 10 azaltmayı planladığını açıklamıştı. ABD basınında yer alan haberlerde, işten çıkarmalardan 17 bin Boeing çalışanının etkileneceği kaydedilmişti.

Son olarak kasım ayında yapılan bir bildirimde Boeing'in aralık ayında 2 bini aşkın çalışanını işten çıkaracağı belirtilmişti.

ABD'de kısa vadeli enflasyon beklentisi yükseldiABD'de kısa vadeli enflasyon beklentisi yükseldiKüresel Ekonomi

 

Omnicom, dünyanın en büyük reklam şirketini kuracak anlaşmaya imza attıOmnicom, dünyanın en büyük reklam şirketini kuracak anlaşmaya imza attıŞirket Haberleri

 

Şirket Haberleri
Yıldız Holding'den 48 milyon dolar değerinde iştirak satışı
Yıldız Holding'den 48 milyon dolar değerinde iştirak satışı
Omnicom, dünyanın en büyük reklam şirketini kuracak anlaşmaya imza attı
Omnicom, dünyanın en büyük reklam şirketini kuracak anlaşmaya imza attı
Lydia, Yıldız Holding’ten Ufuk Yatırım’ı satın aldı
Lydia, Yıldız Holding’ten Ufuk Yatırım’ı satın aldı
TAV Havalimanları, 300 milyon Euro'luk kredisini yeniledi
TAV Havalimanları, 300 milyon Euro'luk kredisini yeniledi
Deloitte Teknoloji İhracatı Ödülü Dof Robotics'in
Türk Teknoloji Şirketi DOF Robotics’e 2 Ödül Birden!
Kapıda nakit ödemeye yoğun ilgi: 1,6 milyon işlem gerçekleştirildi
Kapıda nakit ödemeye yoğun ilgi: 1,6 milyon işlem gerçekleştirildi