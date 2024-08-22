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ABD'li petrol devine siber saldırı

Petrol sahası hizmetleri devi Halliburton siber saldırıya uğradı.

Haber Merkezi
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ABD'li petrol devine siber saldırı
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ABD'li petrol sahası hizmetleri firması Halliburton siber saldırıya uğradı.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa göre, saldırıda şirketin kuzey Houston kampüsündeki iş operasyonlarının yanı sıra bazı küresel bağlantı ağlarını da etkilenirken, şirketin bazı personelden dahili ağlara bağlanmamalarını istediği söylendi.

Halliburton, şirketteki belirli sistemleri etkileyen bir sorundan haberdar olduğunu ve sorunun nedenini ve etkisini belirlemek için çalıştığını söyledi.

Bir sözcü e-postayla yaptığı açıklamada, şirketin sorunu çözmek için "önde gelen dış uzmanlarla" da çalıştığını söyledi.

Houston, Teksas merkezli Halliburton, dünyanın dört bir yanındaki büyük enerji üreticilerine sondaj hizmetleri ve ekipmanları sağlayan dünyanın en büyük petrol sahası hizmetleri firmalarından biri.

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