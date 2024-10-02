ABD'li sağlık devi binlerce kişiyi işten çıkaracak

ABD'de perakende eczane zinciri sahibi CVS Health'ten yapılan açıklamada, giderleri azaltarak ve çalışma şeklini iyileştirecek teknolojilere yatırım yaparak 2 milyar dolarlık maliyet tasarrufu sağlamak için çok yıllık bir girişim başlatıldığı anımsatıldı.

Bu hedefe ulaşmak ve sürdürülebilir şekilde büyümek için çalışan sayısının yüzde 1'den daha az azaltılacağı kaydedilen açıklamada, bundan şirket genelinde yaklaşık 2 bin 900 çalışanın etkileneceği belirtildi.

İşten çıkarmalar kurumsal pozisyonlarda olacak

Açıklamada, işine son verilen çalışanların kurumsal pozisyonlarda olduğuna işaret edilerek, işten çıkarmaların mağazalar, eczaneler ve dağıtım merkezlerindeki ön cephe işlerini etkilemeyeceği kaydedildi.

Öte yandan ABD basınında yer alan haberlerde, CVS Health'in perakende ve sigorta birimlerini ayırmak üzere şirketin bölünmesini içerebilecek seçenekleri araştırdığı aktarıldı.

CVS Health, 2 milyar dolar maliyet tasarrufu sağlama planını ağustos ayında duyurmuştu. Şirket geçen yıl da yeniden yapılanma planının bir parçası olarak yaklaşık 5 bin çalışanının işine son vermişti.