  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. ABD'li süpermarket devi Kroger'den 3 bin kişilik işten çıkarma planı
Takip Et

ABD'li süpermarket devi Kroger'den 3 bin kişilik işten çıkarma planı

ABD merkezli süpermarket zinciri Kroger'in, gelecek 3 yıl içinde kurumsal kadrosunda yaklaşık 3 bin kişilik azaltıma gitmeyi planladığı bildirildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
ABD'li süpermarket devi Kroger'den 3 bin kişilik işten çıkarma planı
Takip Et

Kroger Üst Yöneticisi Greg Foran'ın çalışanlara gönderdiği şirket içi notta, şirketin daha yalın, odaklı ve rekabetçi bir hale gelmekte olduğu belirtildi.

Notta, bu dönüşümün şirket genelinde pozisyon sayısının azalmasını da beraberinde getireceği, bu doğrultuda birçok birimde kurumsal çalışan sayısının azaltılacağı aktarıldı.

Gelecek 3 yıl içinde kurumsal kadroda yaklaşık 3 bin kişilik azaltıma gidilmesinin planlandığına işaret edilen notta, bu sayının şirketin yaklaşık 8 bin 200 kişilik kurumsal çalışan kadrosunun yüzde 37'sine karşılık geldiği kaydedildi.

Söz konusu adımın, şirketin fiyatları düşürmeye, alışveriş deneyimini iyileştirmeye ve mağazalarda doğrudan müşterilere hizmet veren çalışanlara yatırım yapmaya daha fazla kaynak ayırmasına yardımcı olacağı belirtildi.

Kroger, maliyetleri düşürmek amacıyla Ağustos 2025'te de kurumsal kadrosunda yaklaşık 1000 kişilik azaltıma gitmişti.

Breaking Bad dizisinin yıldızı RJ Mitte hayatını kaybettiBreaking Bad dizisinin yıldızı RJ Mitte hayatını kaybettiDünya
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 13 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 13 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji 16 ili sarı kodla uyardı: Sıcaklıklar düşecek, sağanak yağışa dikkat! İşte tahminler...Meteoroloji 16 ili sarı kodla uyardı: Sıcaklıklar düşecek, sağanak yağışa dikkat! İşte tahminler...Gündem
Altın güne nasıl başladı? İşte 13 Ekim 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltın güne nasıl başladı? İşte 13 Ekim 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans