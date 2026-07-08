ABD'li telekom şirketi iflas başvurusunda bulundu

Telekomünikasyon sektörü üreticilerinden Dish Wireless ve ana kuruluşu Dish DBS, 30 Haziran itibarıyla Chapter 11 kapsamında iflas koruma sürecini başlattı. Bu karar, şirketin büyük umutlarla hayata geçirdiği geniş çaplı mobil şebeke işletmeciliğinin sonunu getirdi.

Şirketin mali darboğaza girmesindeki en büyük etken, 1 Temmuz vadeli 2 milyar dolarlık borç ödemesi oldu. Nakit sıkışıklığı yaşayan şirket, bu kritik yükümlülüğünü zamanında yerine getiremedi.

Ayrıca EchoStar'ın AT&T'ye gerçekleştirmeyi planladığı 23 milyar dolarlık spektrum satışının gecikmesi, ihtiyaç duyulan finansmanın önünü tıkadı. Beklenen sıcak paranın küresel pazardan çekilememesi, iflas başvurusunu kaçınılmaz kıldı.

Hangi hizmetler faaliyete devam edecek?

Yeniden yapılandırma planına göre ana mobil şebeke işletmeciliği sonlandırılsa da tüm operasyonlar tamamen durmayacak. Şirket bünyesindeki Boost Mobile ve Gen Mobile markaları kullanıcılara hizmet vermeyi sürdürecek.

Televizyon ve yayıncılık tarafında yer alan Dish TV ile Sling TV platformları da bu yasal süreçten muaf tutulacak. Bu servisler, mevcut operasyonel planlarına kesintisiz olarak devam edecek.