ABD'li ünlü dondurma markası iflas koruma başvurusunda bulundu

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Rebel Creamery, ticari marka ihlali davasında verilen 23,785 milyon dolarlık tazminat kararının ardından Utah Bölgesi ABD İflas Mahkemesi'ne başvurarak iflas koruma talebinde bulundu.

Şirket, tazminat kararını temyize taşırken bir yandan da finansal operasyonlarını yeniden yapılandırmayı hedefliyor.

23,8 milyon dolarlık tazminat kırılma noktası oldu

Walmart, Kroger ve Safeway gibi ABD genelindeki büyük zincir marketlerde satılan dondurma markası Rebel Creamery, iflas kayıtlarında yaklaşık 13,78 milyon dolar varlık ve 23,85 milyon dolar borç bildirdi.

Şirketin teminatsız yükümlülüklerinin neredeyse tamamını, rakibi Van Leeuwen Ice Cream lehine hükmedilen 23,785 milyon dolarlık mahkeme kararı oluşturuyor.

Reuters'ın haberine göre Rebel temsilcileri, bu borcun ihtilaflı olduğunu ve hukuki sürecin temyiz aşamasında devam ettiğini belirtti.

Ambalaj anlaşmazlığı mahkemede bitti

İki dondurma devi arasındaki hukuki savaş 2021 yılında başladı. Van Leeuwen, Rebel’in ambalaj tasarımlarında kendi özgün tarzını kopyaladığını öne sürerek dava açtı.

Mahkeme; tek renkli karton bardaklar, pastel renk paleti, siyah el yazısı karakterler ve minimalist tasarımı Van Leeuwen’in ticari görünümü olarak tanımladı.

ABD Bölge Yargıcı Eric Komitee, 16 Temmuz tarihli kararında Rebel’in bu tasarımı kasten ihlal ettiğine ve tüketiciler nezdinde kafa karışıklığı yarattığına hükmetti.

Yargıç Komitee, Rebel’in mevcut ambalajlı ürünlerin satışını durdurmasına ve kutularını yeniden tasarlamasına karar verdi.

Tazminat miktarında satış payı indirimi

Van Leeuwen süreçte Rebel’in elde ettiği kârdan 36,4 milyon dolar talep etmişti. Ancak mahkeme, markanın satış başarılarının bir kısmının ambalajdan ziyade keto ve sağlıklı dondurma kategorisine olan talepten kaynaklandığını belirterek tazminat tutarında yüzde 33 oranında indirime gitti. Böylece ödenecek net tutar 23,785 milyon dolar olarak belirlendi.

Şirket operasyonlarına devam ediyor

Gönüllü iflas başvurusunda varlık ve yükümlülük aralığını 10 milyon ila 50 milyon dolar arasında gösteren Rebel, elinde 5,22 milyon dolar nakit, 2,59 milyon dolar alacak ve 5,65 milyon dolar stok bulunduğunu bildirdi.

Austin Archibald’ın yönetici olarak yer aldığı süreçte şirket, temyiz davası sürerken ticari faaliyetlerini sürdürmeyi ve alacaklılara yönelik yapılandırma planını devreye sokmayı amaçlıyor.