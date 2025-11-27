ABD’li uzmanlardan SARSILMAZ’a tam not: SAR9 serisi zirvede

  1. Ekonomim
Türkiye’nin savunma sanayiinde öne çıkan şirketi SARSILMAZ, ABD pazarındaki temsilcisi SAR USA ile bu hafta Amerikan atıcılık medyasının üç saygın yayınında yer alarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Bu görünürlük, şirketin uluslararası arenadaki yükselişini ve global sektör medyasındaki etkisini bir kez daha teyit etti.

ABD’nin en büyük sivil silah pazarında giderek artan ilgi, hem SARSILMAZ mühendisliğine duyulan güveni pekiştiriyor hem de markanın pazar payını büyütmesi için güçlü bir zemin hazırlıyor.

Guns & Ammo’da kapak: SAR9 SOCOM Compact

Amerikan atıcılık dünyasının en prestijli yayınlarından Guns & Ammo, bu ay kapağında SAR9 SOCOM Compact modeline yer verdi. Yayında modelin tasarım anlayışı, teknik kabiliyetleri ve performans testleri detaylı şekilde ele alındı. SAR9 SOCOM Compact, modern tabanca segmentinde öne çıkan modeller arasında konumlandırıldı.

American Rifleman: “Haftanın Tabancası” SAR9 SC Gen3

Haftanın ikinci büyük medya başarısı ise American Rifleman dergisinden geldi. Yayın, SAR9 SC Gen3 modelini “Haftanın Tabancası” seçti. Derginin hazırladığı video incelemede tabancanın kompakt yapısı, ergonomisi ve sunduğu yüksek performans vurgulandı. Video kısa sürede sosyal medya platformlarında geniş kitlelere ulaşarak önemli bir etkileşim yarattı.

RECOIL: SAR9 ailesine kapsamlı teknik değerlendirme

Aynı hafta içerisinde ABD’nin saygın yayın platformlarından RECOIL, SAR9 serisini mercek altına alan detaylı bir içerik yayımladı. Ateşli silahlar, taktik ekipmanlar ve atıcılık kültürü üzerine uzmanlaşmış RECOIL’in değerlendirmesi, SARSILMAZ’ın ürün çeşitliliğini, mühendislik gücünü ve kullanıcı odaklı tasarım yaklaşımını öne çıkardı.

140 yılı aşan miras ile küresel büyüme

Bu üçlü medya görünürlüğü, SARSILMAZ’ın ABD pazarındaki marka bilinirliğini artırmakla kalmadı, aynı zamanda Türk savunma sanayi ürünlerinin uluslararası rekabet gücüne güçlü bir referans oluşturdu.

1880’den bu yana faaliyet gösteren SARSILMAZ, Türkiye’nin en büyük özel sektör silah üreticilerinden biri olarak hem askeri hem de sivil segmentte geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. ABD pazarındaki temsilcisi SAR USA, merkezi Miami’de bulunan yapısıyla SARSILMAZ markasını Amerikalı kullanıcılarla buluşturuyor ve şirketin küresel büyüme stratejisinde kritik bir rol üstleniyor.

