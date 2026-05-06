ABD’nin dev gemi üreticisi Huntington Ingalls gelir artışına rağmen kar marjı kaybı yaşadı

ABD donanması için uçak gemisi ve nükleer denizaltı inşa eden tek tersane olan Huntington Ingalls Industries (HII), 2026 yılına dair ilk finansal verilerini açıkladı. Şirket, stratejik savunma programlarındaki yoğun talebin etkisiyle satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,4 artırarak 3,1 milyar dolara çıkardı. Ancak bu güçlü gelir tablosuna rağmen, faaliyet kar marjı geçen yılki %5,9 seviyesinden %5,0’e geriledi. Hisse başına kar ise beklentilere paralel şekilde 3,79 dolarda sabit kaldı.

Enflasyon ve iş gücü maliyetleri kar oranlarını baskılıyor

Şirket yönetiminden yapılan açıklamada, gelirlerdeki artışın Newport News ve Ingalls tersanelerindeki yüksek iş hacminden kaynaklandığı vurgulandı. Buna karşın, küresel ekonomide süregelen enflasyonist baskılar ve hammadde fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir, gelirdeki bu büyümeyi baskıladı. Özellikle nitelikli iş gücü temini ve enerji maliyetlerindeki dalgalanmalar, şirketin faaliyet giderlerini artırarak kar marjının hedeflenen seviyelerin altında kalmasına yol açtı.

Savunma bütçesi ve yeni nesil gemiler odağında büyüme beklentisi

Maliyet baskılarına rağmen HII, 2026 yılı için öngördüğü finansal hedeflerini koruduğunu teyit etti. Pentagon'un savunma bütçesi kapsamında talep ettiği uçak gemisi ve denizaltı modernizasyon projeleri, şirketin elindeki toplam sipariş miktarının 54 milyar dolar gibi rekor bir seviyeye ulaşmasını sağladı. Şirket, yılın geri kalanında operasyonel verimliliği artırarak maliyet artışlarını absorbe etmeyi ve deniz savunma sistemlerindeki pazar liderliğini sürdürmeyi planlıyor.