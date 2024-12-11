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ABD’nin dev mağaza zinciri kâr beklentilerini düşürdü

ABD'de Macy's, büyük mağaza zincirinin birçok müşterisinin artan fiyatlar nedeniyle harcamalarını market gibi temel ürünlere yönlendirmeye devam etmesiyle üçüncü çeyrekte kâr ve satışlarında düşüş bildirdi.

Haber Merkezi
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ABD’nin dev mağaza zinciri kâr beklentilerini düşürdü
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ABD'de Macy's mali yılının tamamı için kar beklentilerini düşürdü.

Lüks Bloomingdale's ve kozmetik zinciri Bluemercury'nin de sahibi olan şirket, yıllık satış beklentilerini yükseltti ancak belirsiz ekonomik ortamı gerekçe göstererek kâr tahminlerini düşürdü.

Yıllık hisse başına düzeltilmiş kar beklentisi 2,25 ila 2,50 dolar arasında açıklandı. Bu rakam bir muhasebe hatasını hesaba katmak için düzeltilmiş olan 2,34 ila 2,69 dolarlık önceki beklentiye kıyasla daha düşük.

Macy's geçtiğimiz ay, tek bir çalışanın 2021'in dördüncü çeyreği ile 2024'ün üçüncü çeyreği arasında yaklaşık 132 milyon ila 154 milyon dolarlık teslimat giderini gizlemek için "kasıtlı olarak" yanlış muhasebe girişleri yaptığını söylemişti. Bu dönemde teslimat gideri olarak yaklaşık 4,36 milyar dolar kaydetmişti.

Hatayı açıklamadan önce şirket ağustos ayında 2,55 ila 2,90 dolar arasında kâr tahmininde bulunmuştu.

Macy's hisseleri seans öncesi işlemlerde yüzde 7 düştü.

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