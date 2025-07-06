ABD’nin en büyük ikinci alkol toptancısı, bin 756 çalışanını işten çıkarıyor

ABD’nin en büyük ikinci alkol dağıtıcısı olan Republic National Distributing Company (RNDC), Kaliforniya’daki faaliyetlerini tamamen sonlandıracağını açıklayarak bin 756 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

Teksas merkezli şirketin, artan borçlar, yüksek operasyonel maliyetler ve önemli sözleşmeleri rakiplere kaptırması nedeniyle 2 Eylül’e kadar Kaliforniya’daki tüm dağıtım operasyonlarını kapatacağı bildirildi.

Kaliforniya'dan çekiliyor, Teksas’ta yeni yatırımlara hazırlanıyor

Patronlar Dünyası'nde yer alan habere göre, alkol tüketiminin ülke genelinde düşmesi ve sektördeki durgunluk, bu radikal kararın arkasındaki temel sebepler arasında gösteriliyor. Şirket, Kaliforniya’dan çekilmesine rağmen Teksas’ta yeni yatırımlara hazırlanıyor. Kararda siyasi rolün olmadığını ifade eden Republic National, Teksas'a 100 yeni iş imkanı sağlayacak.

Şirketin Başkanı ve CEO’su Bob Hendrickson, "Bu karar, artan operasyonel maliyetler, sektördeki olumsuzluklar ve pazarı sürdürülemez hale getiren tedarikçi değişiklikleri nedeniyle alındı.” dedi.

Kaliforniya iş liderleri için bir bilmece olmaya devam ediyor. Eyaletteki işletmeler ABD'deki diğer tüm pazarlardan daha fazla para kazanıyor.

Dünyanın 4’üncü büyük ekonomisi aynı zamanda iş yapmanın da en pahalı olduğu yerlerden biri. Bu pazara girmek hâlâ çok pahalı; zira yüksek benzin, kira ve işçilik maliyetleri var.

ABD'deki içki yasağı öncesi yıllarda kurulan RNDC, kaliteli şaraplar ve içkiler konusunda uzmanlaşmış, önde gelen bir alkollü içecek toptan dağıtımcısı olarak öne çıkıyor.

16 binden fazla çalışanı var

Üç kademeli sistemi önemseyen alkol üreticileri için tercih edilen ortak olarak RNDC, tedarikçiler ile alkollü içecek satan veya servis edenler arasında marka oluşturma ve ürün uzmanı irtibat görevlisi olarak hizmet veriyor.

Şirketin, 16 binden fazla çalışanı var.