ABD’nin tarife kararı Embraer’e yeni uçuş rotası açtı

Embraer CEO’su Francisco Gomes Neto, kararın yatırım planlarını güçlendireceğini ve ABD pazarındaki talebi artıracağını vurguladı. Neto, “ABD’nin tekrar sıfır gümrük vergisi uygulamasına dönmesi, hem üretim hem de satış stratejilerimiz açısından önemli bir fırsat” dedi.

ABD pazarı büyümenin lokomotifi olacak

Tarifelerin kaldırılması, özellikle bölgesel jet ve ticari uçak satışlarında etkisini gösterecek. ABD, Embraer’in ihracatında kritik bir pazar ve bu adım şirketin rekabet gücünü artıracak.

Kararın ardından Embraer, yeni iş anlaşmaları ve sipariş artışları için hazırlıklarını hızlandırdı. Üretim kapasitesini ve teknolojik altyapısını güçlendirme planlarıyla birlikte, şirketin küresel pazarda daha etkin rol oynaması hedefleniyor.

Bu gelişme, Brezilya ile ABD arasındaki ticari ilişkilerde de olumlu bir adım olarak öne çıkıyor. Embraer, ABD pazarındaki talebin artmasıyla birlikte büyüme stratejisini daha etkin biçimde hayata geçirecek.

Özetle, ABD’nin tarifeleri sıfırlama kararı, Embraer için hem mali hem stratejik açıdan yeni fırsatlar yaratıyor ve şirketin geleceğe dönük büyüme hedeflerini destekliyor.