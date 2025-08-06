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ABN Amro, beklentilerin üzerinde kâr açıkladı

Hollandalı bankacılık devi ABN Amro, ikinci çeyrek finansal sonuçlarında piyasa beklentilerinin üzerinde bir net kâr açıkladı ve hissedarlarına yönelik 250 milyon euroluk bir hisse geri alım programı başlattığını duyurdu.

Haber Merkezi
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ABN Amro, beklentilerin üzerinde kâr açıkladı
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Banka, üç aylık dönemde 606 milyon euroluk net kâr elde ederek, analistlerin 529 milyon euroluk konsensüs tahminini aştı. Rapora göre, ABN Amro'nun ikinci çeyrek geliri bir önceki yıla göre yüzde 1 düşüşle 2,14 milyar euro olarak gerçekleşti ve 2,19 milyar euroluk piyasa beklentisinin altında kaldı.

Gelirdeki bu hafif düşüş, azalan faiz oranlarının net faiz gelirleri üzerindeki baskısından kaynaklansa da, komisyon ve ücret gelirlerindeki artış ile ipotek portföyündeki büyüme kısmen dengeleyici bir rol oynadı.

Banka, tamamlanan sermaye değerlendirmesinin ardından 250 milyon auroluk bir hisse geri alım programı başlatacağını belirtti ve dördüncü çeyrekte sermaye pozisyonunu gözden geçirerek ek geri alım potansiyelini değerlendireceğini ekledi. Ayrıca, hissedarlara hisse başına 0.54 avro geçici temettü dağıtılacağı açıklandı.

Bankanın Ortak Özkaynak Kademe 1 (CET1) sermaye oranı, dönemin sonunda yüzde 14,8 ile konsensüs beklentisi olan yüzde 14,4'ün üzerinde gerçekleşerek güçlü bilançosunu teyit etti.

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