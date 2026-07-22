Abra Group’tan Embraer’e tarihi E2 siparişi

Farnborough Havacılık Fuarı, dar gövdeli jet pazarında Embraer yükselişine sahne oldu. Farklı kıtalardan havayolu şirketlerinin dahil olduğu 28 uçaklık paket, yüksek yakıt ve karbon maliyetleriyle yüzleşen sektör için düşük işletme giderli güçlü bir alternatif sunuyor. Anlaşma, bölgesel hatlarda verimlilik odaklı yeni bir büyüme dalgası tetikliyor.

Embraer’den küresel sipariş atağı

Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı, dar gövdeli bölgesel jet pazarında dengeleri değiştirecek devasa bir ticari ortaklığa sahne oldu. Brezilyalı üretici Embraer, farklı kıtalardan müşterileri kapsayan toplam 28 adet yeni nesil E2 jeti için kesin sipariş sözleşmesi imzaladığını ilan etti. Şirketin birikmiş sipariş defterini doğrudan yukarı taşıyacak olan bu paket, havacılık liginde verimlilik odaklı yeni bir dönemi başlatıyor.

Bünyesinde Gol ve Avianca gibi bayrak taşıyıcı havayolu şirketlerini barındıran Latin Amerikalı Abra Group, 20 adet E195-E2 jeti için kesin sipariş vererek Embraer ekosistemine ilk kez adım attı. Şirketin tamamen diğer küresel üreticilerin modellerine odaklanan filosunu çeşitlendirme kararı, bölgesel hatlarda doğru kapasite yönetimi sağlama niyetini gösteriyor. İlk teslimat süreçleri planlanan bu sözleşme, satın alma opsiyonlarıyla gelecekteki filo genişleme stratejilerini de destekliyor.

Anlaşmaların alt kırılımlarında, İspanyol bölgesel havayolu Binter 5 adet E195-E2 için takip siparişi verirken, Lüksemburg’un bayrak taşıyıcısı Luxair ise 3 adet E190-E2 jeti için mevcut haklarını kesin siparişe dönüştürdü. Japonya'dan Fuji Dream Airlines ise 2 adet E175 siparişiyle paketi tamamlayan bir diğer aktör oldu. Havayolu işletmelerinin yüksek yakıt maliyetleri ve karbon emisyonu baskıları altında ezildiği bir dönemde, E2 ailesinin yakaladığı bu ticari ivme, dar gövdeli uçak pazarında rekabet marjlarını en üst seviyeye çıkarıyor.