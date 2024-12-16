Acarlar Vagon'da üst düzey atama

Acarlar Vagon'dan yapılan açıklamaya göre İsdemir, Erdemir, Kardemir ve Çokyaşar Holding'de üst düzey yönetim deneyimine sahip olan Erkara, Acarlar Vagon'un yeni pazarları bulma, ürün gamını genişletme ve dış ticareti geliştirmesine liderlik edecek.

Onur Erkara kimdir?

1981'de Zonguldak Ereğli'de doğan Erkara, 1999'da TED Kdz. Ereğli Koleji'ni bitirdi. 2003'te Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden mezun olan Erkara, 2008'de aynı Üniversitede İşletme Yüksek Lisansı'nı tamamladı.

İş hayatına 2004'te İskenderun Demir ve Çelik AŞ'de müşteri ilişkileri sorumlusu olarak başlayan Erkara, sırasıyla 2010-2016 arasında Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ'de Satış Yöneticisi, 2016'da Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ (Kardemir)'de Pazarlama Müdürü, 2019'dan itibaren Kardemir İhracat Müdür Vekili, 2022 Ağustos'ta Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevlerinde bulundu.

Erkara, 2023 Ocak-Ağustos ayları arasında Kardemir Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini vekaleten yürüttü.

2024 itibarıyla Çokyaşar Holding'de Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Erkara, faaliyet gösterdiği sektördeki uzmanlığını Acarlar Vagon'da sürdürecek.