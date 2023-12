Açık Holding, bitki temelli gıda takviyesi ürünlerini pazara sundu

Açık Holding, ülke ekonomisine katma değer sağlayan yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Kendi tesislerinde ürettiği bitki temelli gıda takviyesi ürünlerini pazara sunan holding, Infinity Medical Investment çatısı altında sağlık yatırımlarına devam edecek.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Açık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Açık, “Geçtiğimiz yıllarda yaşanan ve tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, sağlığımızın önemini bize bir kez daha hatırlattı. Doğru tarımla üretilen ve organik gıdaya erişimin giderek zorlaştığı günümüzde, insan sağlığının korunmasına yönelik misyonu benimseyip, uluslararası sertifikalara sahip üretim tesisimizde tamamen bitki temelli ürünlerimizi geliştirdik.” dedi.

“Dünya standartlarında ürünler sunuyoruz”

Koruyucu sağlık bilincinin gelişmesinin, sektörde önemli bir değişimi tetiklediğine değinen Açık, “Üç yıl önce, sağlık yatırımlarımızın ilki olan Infinity Regenerative Clinic'te önleyici ve bütünsel tıp uygulamaları ile genetik odaklı çözümler sunmaya başladık. Her sektörde en ileri teknolojilerle fark yaratan bir holding olarak, sağlık sektöründe de önemli bir dönüşüm başlatabileceğimizi fark ettik ve bu amaçla tüm sağlık yatırımlarımızı Infinity Medical Investment çatısı altında birleştirdik. Ardından, gıda takviyesi (OTC) sektörüne giriş yaparak Cronos Pharma'yı kurduk. Şu an sektöründe en üst kaliteyi hedefleyerek hammadde seçiminden üretim sürecine kadar dünya standartlarında ürünler sunuyoruz. İnsan yaşamına değer katmak ve sağlıklı yaşamı sürdürülebilir kılmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.

"Gerçek ihtiyaçlara gerçekçi çözümler sunmayı amaçladık"

Gıda takviyesi sektöründeki ürün çeşitliliğinin ve yapılan reklamların, tüketicinin doğru ürüne ulaşmasını engelleyebildiğinden söz eden Açık, devamında şunları kaydetti: “Gözlemlediğimiz gerçek ihtiyaçlara gerçekçi çözümler sunabilmek ve nokta atışı cevaplar verebilmek adına ilk olarak, kendi üretim tesislerimizde üretilen bitki temelli gıda takviyelerinden oluşan BE serisini piyasaya sürdük. Uzun soluklu Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirdiğimiz bu ürünler, gerçek ihtiyaçlara yönelik, vücudun gereksinim duyduğu farklı vitamin ve mineralleri, spesifik formülasyonlarla bir araya getiriyor. İlk aşamada be SHARP, be GUARD, be ACTIVE ve be CALM olmak üzere toplamda dört farklı çeşidi ile raflarda yerini alan ürün grubumuz ile insanların genel sağlık durumunu optimize etmeyi ve yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyoruz, yakın bir zamanda ise ürün çeşitliliğimizi artırarak yeni ürünlerimizi portföyümüze eklemiş olacağız. Başta kadın ve erkek sağlığını hedefleyen Men ve Women ürünlerimiz olmak üzere, bir bireyin sağlıklı olmak için gereksinim duyduğu tüm ihtiyaçları sağlayacak ürün gruplarını tüketiciler ile buluşturacağız.”

"Sektörde önemli bir dönüşümün parçası olmayı hedefliyoruz"

Cronos Pharma olarak sektörde önemli bir dönüşümün parçası olmayı hedeflediklerini söyleyen Açık, “Ürünlerimizin içeriğiyle insan sağlığının geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Yine bu doğrultuda, genel sağlığımız için çok önemli bir koenzim olan NAD+ molekülünü içerisinde barındıran ve sahip olduğu 2 Nobel ödülü ile dünya genelinde büyük yankı uyandıran takviyelerden biri olan TRU NIAGEN'ni Türkiye pazarına sunduk. DNA'nın onarılmasından beyin sağlığının optimize edilmesine, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinden hücre yenilenmesinin sağlanmasına kadar pek çok yararı bulunan TRU NIAGEN’in ülkemizdeki tek distribütörü konumunda bulunmaktayız.” diye konuştu.