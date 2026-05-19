Açıklama geldi: Pınar Süt satılıyor mu?

Pınar Süt Mamulleri Sanayi, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada son günlerde gündeme gelen satın alma iddialarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında yer alan “şirketin bazı kuruluşlar tarafından satın alınacağı” yönündeki haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Şirket, mevcut aşamada stratejik ortaklık, hisse devri veya benzeri bir işlem kapsamında herhangi bir kurum ya da kuruluş ile yürütülen bir görüşme bulunmadığını, ayrıca bu yönde alınmış herhangi bir yönetim kurulu kararı olmadığını da duyurdu.