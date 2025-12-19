Ackman destekli Howard Hughes, Vantage’ı 2,1 milyar dolara satın alıyor

Howard Hughes Holdings, iş alanlarını çeşitlendirme stratejisi kapsamında sigorta sektörüne adım atıyor. Şirket, Vantage Group’un tamamını kapsayan satın alma işlemini 2026’nın ikinci çeyreğinde tamamlamayı hedefliyor.

Howard Hughes, sigorta alanına adım atıyor

Amerikalı gayrimenkul ve yatırım şirketi Howard Hughes Holdings, sigorta ve reasürans alanında faaliyet gösteren Vantage Group Holdings’i 2,1 milyar dolarlık anlaşmayla satın alacağını duyurdu. Şirket, bu hamleyle ana faaliyet alanı olan gayrimenkulün dışına çıkarak gelir kaynaklarını genişletmeyi amaçlıyor.

Howard Hughes, milyarder yatırımcı Bill Ackman’ın liderliğindeki Pershing Square tarafından destekleniyor. Açıklamaya göre satın alma bedeli, şirketin mevcut nakdi ile Pershing Square’den sağlanması planlanan kredi imkânları kullanılarak finanse edilecek.

Satın alma 2026’da tamamlanacak

Merkezi Bermuda’da bulunan Vantage Group, sigorta ve reasürans alanında küresel ölçekte faaliyet gösteriyor. Taraflar, gerekli düzenleyici onayların alınmasının ardından işlemin 2026 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanmasını öngörüyor.

Howard Hughes yönetimi, bu satın almanın şirketin uzun vadeli büyüme stratejisine katkı sağlayacağını ve finansal yapısını daha dengeli hâle getireceğini belirtiyor.