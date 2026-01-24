Adani Ve Embraer Hindistan’da sivil uçak montajı için anlaşmaya hazırlanıyor

Hindistan merkezli Adani Grubu’nun savunma ve havacılık alanındaki iştiraki ile Embraer arasında yürütülen görüşmelerin son aşamaya geldiği belirtiliyor. Planlanan anlaşmanın, Hindistan’da ticari uçakların son montajının yapılacağı bir üretim hattını kapsadığı ifade ediliyor. Bu adımın, ülkenin havacılık sektöründe dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen politikalarıyla da örtüştüğü değerlendiriliyor.

Havacılıkta yerli üretim hedefi öne çıkıyor

Reuters’in haberine göre, söz konusu iş birliği, Hindistan hükümetinin “yerli üretim” vizyonu açısından stratejik önem taşıyor. Son yıllarda hızla büyüyen iç hat pazarı ve artan yolcu talebi, ülkedeki havayolu şirketlerini büyük ölçekli uçak siparişlerine yöneltmiş durumda. Mevcut tabloda Hintli havayollarının toplam sipariş portföyünün 1.500 adedi aştığı biliniyor.

Embraer’in Hindistan pazarındaki varlığı, Airbus ve Boeing’e kıyasla daha sınırlı olsa da, şirket bölgesel ve dar gövdeli uçak segmentinde büyüme potansiyeline dikkat çekiyor. Şirketin öngörülerine göre, önümüzdeki 20 yılda Hindistan’da 80 ila 146 koltuk kapasitesine sahip yüzlerce yeni uçağa ihtiyaç duyulacak.

Kurulması planlanan montaj hattının, yalnızca üretim değil, aynı zamanda tedarik zinciri, bakım ve mühendislik alanlarında da yeni yatırımları tetiklemesi bekleniyor. Bu durumun, havacılık ekosisteminde nitelikli istihdamı artıracağı ve yerel sanayiye teknoloji transferi sağlayacağı ifade ediliyor.

Anlaşmanın resmi duyurusunun, sivil havacılık otoritelerinin katılımıyla yapılması öngörülürken, taraflardan henüz detaylara ilişkin kapsamlı bir açıklama gelmiş değil. Ancak iş birliğinin hayata geçmesi halinde, Hindistan’ın küresel sivil havacılık üretim haritasındaki konumunun güçlenmesi bekleniyor.