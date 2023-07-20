Adel Kalemcilik, 500 bin eğitim kitini çocuklara ulaştıracak

Kırtasiye sektörün firmalarından Adel Kalemcilik, nitelikli eğitim alanında, ihtiyaç sahibi çocukların desteklenmesi için proje ve iş birlikleri geliştirmeye devam ediyor. Bu amaçla şirket, sivil toplum örgütlerinden UNICEF’in onaylı tedarikçisi oldu.

UNICEF, 2022 yılında değeri 134 milyon doları aşan 162 binden fazla eğitim kitini Ukrayna, Bangladeş, Pakistan, Nijerya, Venezuela, Afganistan, Suriye gibi 112 farklı ülkede çocuklara ulaştırdı. Bu süreçte Adel Kalemcilik'in, gerekli kriterlerin tamamını yerine getirdiği bildirildi.

Adel Kalemcilik, UNICEF ile iş birliğini güçlendiriyor

Adel Kalemcilik, UNICEF ile uzun süredir devam eden iş birliğini, onaylı tedarikçisi haline gelerek daha da güçlendirdiğini duyurdu. Şirket, 2020 ve 2021 yıllarında Faber-Castell markasıyla UNICEF ile hayata geçirdiği #HerÇocukiçinEğitim projesi ile ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine destek olmuş, 2023 yılında ise Türkiye’nin 11 ilini etkileyen depremlerde yine UNICEF ile iş birliği doğrultusunda, ihtiyaç sahibi bin çocuğun eğitim ihtiyaçlarını karşılamıştı.

Adel Kalemcilik Genel Müdürü Oğuz Uçanlar konuyla ilgili şunları söyledi: “Adel Kalemcilik olarak, UNİCEF ile işbirliğimizi pekiştirmekten son derece mutluluk duyuyoruz. UNICEF, yalnızca 2022 yılında değeri 134 milyon doları aşan eğitim kitlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırdı. Bu iş birliğiyle birlikte, önümüzdeki 3 yıllık dönemde önemli bir satış hacmi yakalayacağımızı, farklı uluslararası fırsatların da bunu takip edebileceğini öngörüyoruz. Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın en büyük kırtasiye gereçleri fabrikası olarak, önümüzdeki 3 senede UNICEF’in tüm dünyadaki çocuklara, Adel Kalemcilik tarafından en son kalite standartlarına göre tedarik edilecek eğitim kitlerini ulaştırması yönünde elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz.”