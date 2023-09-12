Adel Kalemcilik, Rusya’da etkinliğini artırıyor

Kırtasiye ürünleri üreticisi Adel Kalemcilik, 40’ın üzerinde ülkede gerçekleştirdiği ihracat faaliyetlerine devam ediyor. Yakın zamanda dünya kırtasiye ithalatının yüzde 21'inin yapıldığı Kuzey Amerika pazarına, HRS Global ile imzaladığı protokol anlaşmasıyla giriş yapan Adel Kalemcilik, Rusya’da da ihracatını genişletiyor. Ürünleri ilk kez Rusya’nın en büyük çevrim içi pazaryeri olan Ozon’da tüketiciyle buluşan firma, ilerleyen süreçte Mısır, Azerbaycan, Filistin ve Türk cumhuriyetlerine de odaklanacak.

“Ozon’un, Rusya pazarında gücümüze güç katacağına inanıyoruz”

Konuya ilişkin açıklama yapan Adel Kalemcilik Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, 2023 yılının ikinci yarısında hem UNICEF’le iş birliği hem de Kuzey Amerika pazarları başta olmak üzere ihracat faaliyetlerine yönelik adımlar attıklarını söyledi. Uçanlar, devamında şunları kaydetti: “Rusya pazarına, ülkenin en büyük çevrim içi pazaryeri olan Ozon ile giriş yapmaktan mutluluk duyuyoruz. 40’ın üzerinde ülkeye ihracat faaliyetleri yapan bir şirket olarak Ozon ile yaptığımız bu işbirliği, Rusya ihracatımızda gücümüze güç katacaktır. Adel Kalemcilik olarak ihracat faaliyetlerimizi yeni uluslararası işbirliği fırsatlarıyla geliştirmeyi ve çoğaltmayı hedefliyoruz.”