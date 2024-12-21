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Adel Kalemcilik, The Walt Dısney Company ürünlerinin satışına başlıyor

The Walt Disney Company lisanslı çocuk ürünleri, Adel Kalemcilik ve Ottonya İnovasyon iş birliği ile tüketiciler ile buluşuyor. Birbirinden renkli Disney ve Marvel karakterleri ile hazırlanan “Disney Okula Dönüş” lansmanı, Ocak ve Şubat ayları boyunca Adel Kalemcilik’in 18 farklı ilde düzenleyeceği fuarlarında yapılacak.

Haber Merkezi
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Adel Kalemcilik, The Walt Dısney Company ürünlerinin satışına başlıyor
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Disney Frozen, Cars, Minnie Mouse, Mickey Mouse, Lilo&Stitch ve Marvel Spiderman, Avengers, Kaptan Amerika, Iron Man karakterleri ile tasarlanan birbirinden güzel The Walt Disney Company lisanslı ürünleri, Adel Kalemcilik’in geleneksel kanaldaki güçlü satış ağına dahil olacak. Geleneksel kanala sadece Adel Kalemcilik tarafından satışı yapılacak The Walt Disney Company lisanslı ürünleri, bu sayede Türkiye’de 10 binin üzerinde kırtasiye noktasında tüketicilerle buluşacak.

İş birliği anlaşması sayesinde tüketiciler, Adel ve Faber-Castell ürünlerinin satıldığı noktalarda Disney ve Marvel karakterleri ile tasarlanmış okul çantası, kalem çantası, beslenme çantası matara, saç aksesuarı, saat, şemsiye ve diğer kırtasiye ürünleriyle buluşma şansına sahip olacak.

Adel Kalemcilik, 2025’in Ocak ve Şubat aylarında 18 şehirde gerçekleştireceği geleneksel fuar organizasyonlarında, en yeni Disney ve Marvel tasarımlı ürünleri ilk kez kırtasiye perakendecileriyle buluşacak.

2025 yılında Frozen ve Spiderman karakterlerinin yanı sıra, Türkiye’de Mayıs ayı sonunda sinemalarda vizyona girecek olan Disney Lilo&Stitch’in en gözde karakterlerden olması bekleniyor. Ottonya İnovasyon tarafından hazırlanan yeni Disney koleksiyonunda, Avrupa, Amerika ve Asya’da en sevilen Disney karakteri olan Stitch tasarımlı ürünlere geniş yer verildi.

Dünyada satış rekorları kıran The Walt Disney

Company lisanslı ürünleri, Adel Kalemcilik’in geleneksel kanaldaki güçlü satış ağına dahil olarak, Türkiye’nin dört bir yanında tüketiciler ile buluşacak.

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