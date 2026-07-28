Adel Kalemcilik'te genel müdürlük görevine Zülfü Tunç atandı

Anadolu Grubu şirketlerinden Adel Kalemcilik'te uzun yıllardır farklı iş birimlerinde görev yapan Zülfü Tunç, 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla Genel Müdür olarak atandı.

Kariyeri boyunca iç denetim, bütçe ve raporlama, satın alma, ihracat, satış ve tedarik zinciri gibi kritik fonksiyonlarda yöneticilik yapan Tunç, edindiği çok yönlü deneyimle finansal, operasyonel ve ticari süreçlerde önemli sorumluluklar üstlendi. Zülfü Tunç, yeni görevinde Adel Kalemcilik'in sürdürülebilir büyüme ve gelişim hedeflerine liderlik edecek.

Zülfü Tunç kimdir?

1986 doğumlu olan Zülfü Tunç, Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Kariyerine akademide araştırma görevlisi olarak başlayan Tunç, ardından Ernst & Young Türkiye'de bağımsız denetim alanında devam etti. Ayrıca, Grup dışında, Arçelik A.Ş.'de ise İç Denetim Müdürü olarak görev yaptı.

2011 yılında Anadolu Grubu'na katılan Tunç, 2012 yılından itibaren Adel Kalemcilik'te sırasıyla İç Denetim Uzmanı, Bütçe ve Raporlama Yöneticisi, Satın Alma Müdürü, İhracat ve Alternatif Kanallar Satış Müdürü, Tedarik Direktörü, Satın Alma ve Lojistik Direktörü ile Tedarik Zinciri Direktörü olarak görev aldı.