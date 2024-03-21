Adel Kalemcilik’ten 436 milyon TL net kâr

Kırtasiye ürünleri üreticisi olan Adel Kalemcilik, 2023 yıl sonu finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Adel Kalemcilik’in 2023 yılı net karı 436 milyon TL olarak gerçekleşti.

Güçlü performansını brüt kâr marjı ve FAVÖK iyileşmeleri ve etkin bilanço yönetiminin net finansman giderlerine yansıması ile daha da yukarı taşıyan Adel Kalemcilik, 2023 yılı sonunda 2,262 milyon TL‘lik net satış rakamı gerçekleştirdi.

2023 yılında etkin maliyet yönetimi ve etkin fiyatlama politikası sonucu brüt kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,5 kat artırarak 1.056 milyon TL olarak gerçekleştiren Adel Kalemcilik’in FAVÖK marjı ise 1400 baz puan artışı ile yüzde 22 oldu.

Tüm bu pozitif gelişmelerin neticesinde bir önceki yılın aynı döneminde 3,1 olan net borç/FAVÖK oranı 2023 yılı sonunda sıfır seviyelerine yaklaşarak 0,4 olarak gerçekleşti.

Dalgalı ekonomik konjonktürde, etkin risk yönetimi ile büyümesini sürdüren Adel Kalemcilik, 2200 baz puan artışı ile yüzde 47 brüt kâr marjı ile yılı tamamladı.