Adel/Faber-Castell, fuarlarıyla binlerce ziyaretçisine yeni bir deneyim sundu

Satış ve pazarlama aktiviteleri kapsamında her sene düzenlediği fuarlarda sektörün tüm paydaşları ile bir araya gelen Adel/Faber-Castell, 2025 yılına da hızlı bir başlangıç yaptı. Ocak ve şubat aylarında;Antalya, Kayseri, Erzurum, Ankara, Samsun, Van, Adana, İstanbul (Anadolu ve Avrupa), Kocaeli, Diyarbakır, Trabzon, Tekirdağ Çorlu, Konya, İzmir, Zonguldak, Elâzığ, Bursa ve Gaziantep gibi 18 farklı şehirdegerçekleştirilen fuarlarlabinlerce kişiye ulaşıldı. Yüzlerce yeni ürünün yanındaen yeni Disney ve Marvel tasarımlı kırtasiye ürünleri de bu yıl ilk kez Adel/Faber-Castell fuarlarında sektör paydaşlarına sunuldu.

10 Ocak – 16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen fuar organizasyonlarında Türkiye’nin dört bir yanında binlerce müşteri ağırlandı. İlk durağı Antalya son durağı Gaziantep olan fuarlarda lansmanı gerçekleştirilen yeni ürünler arasında bulunan Faber-Castell Dino ve Unicorn serisi, Faber-Castell Black Edition serisi, Faber-CastellGenZ serisi ve Faber-Castell 2025 Yeni Oyun Hamuru Portföyü yoğun bir ilgiyle karşılandı.

“Yeni bir deneyimle fark yarattık”

Adel/Faber-CastellCMO'su Murat Büyükkucak; bu yıl "Yeni Bir Deneyimle Fark Yaratıyoruz" mottosuyla düzenledikleri fuarlarda sektörün nabzını tuttuklarını ve iş ortaklarıyla olan bağlarını güçlendirdiklerini dile getirdi. Bu yılki fuarlarda, önceki yıllardan farklı olarak uçtan uca yeniden tasarlanmış yenilikçi ve modern sergileme alanları kullandıklarını belirten Büyükkucak, "Adel/Faber-Castell olarak, bu yıl katılımcılarımıza yenilikçi ve modern sergileme alanları sunarak, önceki fuarlarımızdan farklı bir deneyim yaşattık ve sektörde fark yarattık. Sunduğumuz bu eşsiz deneyimi yıl boyunca düzenleyeceğimiz çeşitli etkinliklerle sürdürecek ve sektördeki liderliğimizi de pekiştireceğiz" dedi.

Adel/Faber-Castell, gelenekselleşen ve Türkiye’nin dört bir yanındagerçekleştirilenfuar organizasyonlarında bu yılkatılımcılarına sunduğu yeni ürün lansmanları, hoş geldin hediyeleri, özel ayrıcalıklar ve sürpriz ürün kampanyaları gibi birçok fırsatla benzersiz bir deneyim yaşattı.