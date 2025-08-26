Adel/Faber-Castell, güvenli ürünleriyle okula dönüşte de öğrencilerin yanında

Adel/Faber-Castell, 3.000’den fazla ürün çeşidi ve her biri güvenlik testlerinden geçmiş kaliteli ve güvenilir ürünleriyle bu yıl da öğrencilerin yanında yer alıyor. İlköğretimden yükseköğretime kadar her yaştan öğrencinin ihtiyaçlarına uygun, kullanıcı dostu ürünler sunan Adel/Faber-Castell ham madde seçiminden üretim aşamasına kadar sorumlu üretim anlayışını benimsiyor.

Yeni okul dönemi ve ürün güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Adel/Faber-Castell CEO’su Oğuz Uçanlar şunları söyledi: “Adel/Faber-Castell olarak Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca öğrencinin öğrenme yolculuğuna eşlik edecek ürünlerimizi titizlikle tasarlıyor, güvenle üretiyor ve raflara ulaştırıyoruz. Bu yıl da kalemden silgiye, defterden boya kalemine kadar binlerce çeşit ürünümüzü; fonksiyonel fayda, tasarım ve sürdürülebilirlik odaklı anlayışla öğrenciler, öğretmenler ve velilerle buluşturuyoruz. Okul hazırlıklarının yoğunlaştığı bu dönemde, üretimden lojistiğe tüm süreçlerimizi planlı ve eksiksiz şekilde yöneterek, her yaştan öğrencinin ihtiyaç duyduğu ürünlere kolayca ulaşabilmesini sağlıyoruz. Adel/Faber-Castell olarak birincil hedefimiz yalnızca ürün sunmak değil; çocukların yaratıcılıklarını besleyen, hayal güçlerini geliştiren ve öğrenme motivasyonlarını artıran çözümlerle onların eğitim yolculuğunda güvenilir bir yol arkadaşı olmak.”

Yeni eğitim-öğretim yılını da tebrik eden Uçanlar; “İlk ders zilinin çalmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve öğretmenimiz heyecan dolu bir döneme adım atıyor. Bu yeni başlangıçta onların yanında olmak ve öğrenme süreçlerini desteklemek bizler için büyük bir gurur kaynağı. Hepsine keyifli ve başarı dolu bir yıl diliyorum” dedi.

“Veliler, ürün güvenliğini ön plana koymalı”

Ürün güvenliği ve kalitesinin, kendileri için bir yasal gereklilik değil, aynı zamanda sürdürülebilir ve sorumlu üretim anlayışlarının bir parçası olduğunu söyleyen Oğuz Uçanlar, kırtasiye ürünlerinin, tüketiciler tarafından gıda ürünü gibi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Oğuz Uçanlar şu bilgileri verdi:

“Çocuklarımızın sağlığını tehdit eden sahte, markasız ve ürün güvenliğine sahip olmayan kırtasiye ürünlerine karşı yıllardır aynı hassasiyetle davranıyoruz. Bu ürünler çocuklarımızın sağlığını tehdit ederken, dayanıksız olmalarından dolayı da ailelerin bütçelerini zorluyor. Tüketicilerimizin sahte ürünlerden kendilerini ve çocuklarını korumak için güvenilir satış noktalarından alışveriş yapmaları gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Çocuklarımızın ne yediğine, ne içtiğine, ne giydiğine dikkat ettiğimiz kadar, kullandığı kırtasiye ürünlerinin kalitesi ve güvenliğine de dikkat etmemiz gerekiyor.”

Uçanlar, Adel/Faber-Castell’de ürün güvenliği ve kalitesi konusunda yapılan çalışmalar hakkında da şunları söyledi:

“Ürünlerimizin tamamını fiziksel güvenlik, kalite ve mikrobiyoloji testlerine tabi tutuyoruz. Ürünlerimiz özellikle çocuklar tarafından kullanıldığı için her aşamamız özenle işleniyor. 3 yaş altı ve 3 yaş üstü ürünler için uygulanan güvenlik testleri, uluslararası standartlara uygun şekilde farklılık gösteriyor. Ürün güvenliği ve kalitesi konusunda gerçekleştirdiğimiz uygulamalarda küçük parça yutma tehlikesi, toksik kimyasal içerikler, alerjen maddeler ve fiziksel dayanıklılıkla ilgili konular bizim için önem arz ediyor. Bu nedenle ürünlerimizi; mikrobiyolojik analizler, dayanıklılık, kalite ve kimyasal içerik testleri (Kurşun, Kadmiyum, Nikel, Ftalat, Azo boyar maddeler vb.) gibi kapsamlı süreçlerden geçiriyoruz. Aynı zamanda ürün kullanım ömrünü ölçerek uzun vadeli güvenlik ve dayanıklılık sağlıyoruz. Paydaşlarımızı bilinçlendirmek üzere, ürün güvenliği ve kalitesi konularındaki dikkat noktalarına iletişimlerimizde sık sık yer veriyoruz.”

“Yerel üretim gücümüzü ar-ge yetkinliğimiz ile pekiştiriyoruz”

Tüketici ihtiyaçlarını ve global trendleri yakından takip ederek her yıl yaklaşık 300 yeni ürün geliştirme çalışması yürüttüklerini, sadece mevcut kategorileri geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda yeni kategoriler yaratma konusunda da iddialı olduklarını söyleyen Oğuz Uçanlar, Ar-Ge çalışmalarıyla ilgili de şu bilgileri verdi:

“Adel/Faber-Castell olarak Ar-Ge ve inovasyonu tüm iş süreçlerimizin merkezine yerleştiriyoruz. Üretim gücümüzü, teknolojiye yaptığımız yatırımları ve yenilikçi bakış açımızı bir araya getirerek kırtasiye sektöründe fark yaratmaya devam ediyoruz. Ar-Ge alanındaki yetkinliğimizi, üniversitelerle kurduğumuz stratejik iş birlikleriyle güçlendiriyoruz. Bu sayede, inovasyon kapasitemizi artırarak hem sektörümüze hem de kullanıcılarımıza değer katan ürün ve çözümler geliştirmeye devam ediyoruz. 1 Ocak-31 Aralık 2024 arasındaki faaliyetleri kapsayan raporlama döneminde, Ar-Ge Merkezimizdeki çalışmalar için yaklaşık 36,5 milyon TL harcama yaptık. Tamamlanan 32 Ar-Ge projemizin 4’ü toplam 100 bin Euro’nun üzerinde bir bütçeye sahip olurken, 2024 yılı içerisinde de başarıyla sonuçlandırdık.”