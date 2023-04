Adem Çetmen: Heyecan, biz diri tutuyor

Tunç DİPTAŞ

Adem Bey, sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

1974 İzmir doğumluyum. Babam ve annem Konya Beyşehir’in Kayabaşı köyünde dünyaya gelmişler ve 1960’larda İzmir’e göç etmişler. 5 kardeşiz; 2 ablam, 2 abim var. En küçük kardeş benim. İzmir’de çok akrabamız var ve çoğu da mobilya sektöründe. Babam da İzmir’e geldiğinde amcamla ortak olarak mobilya üretimi ve perakende satış işine girmişler. Evimizin altı mobilya atölyesiydi. Okuldan arta kalan zamanlarda, vaktimi oralarda geçirirdim. Ağaç parçalarını birleştirerek, kendi hayal dünyamda onlardan tüfek, araba gibi oyuncaklar yapmaya çalışırdım. Bir süre sonra okul hayatına devam etmek istemedim ve okulu bıraktım. Babam da işi ağabeylerime bırakmıştı. Ben de 14 yaşında onların yanında tamamen iş hayatına atılmış oldum. İş hayatına erken yaşta atılmak beni çok geliştirdi. Bir yandan işi öğrenirken hem hayallerimdeki ürünlerin varoluş aşamasına tanık olmak, hem de bir şirketleşme sürecine tanık olmak küçük yaştan itibaren içimdeki ticaret aşkını pekiştirdi.

İnsan bazen yaptığı seçimlerin gelecekte kendisini nereye götüreceğini bilemiyor. Ama geçmişe dönüp baktığımda; ağabeylerimin desteği ile çıktığım yolda bugün pek çok ülkede hatırı sayılır bir marka olma yolculuğunun başlangıcı olacağını tahmin edemezdim sanırım.

Ancak içimdeki hırslı ve yaratıcılığı yüksek adam, hikâyesi olan yataklarını, farklı teknolojilerle üretilen herkese uygun uyku konforunu dünyaya tanıtmakta bana ışık oldu. Her gün kendime yatırım yapmaya da devam ediyorum. Çünkü biliyorum ki, firmaları daha üst seviyeye taşıyan şey, liderin de kendisini geliştirme azmini çalışanları ile paylaşmasıdır.

İş hayatınızın başlarında hayat boyunca size ışık tutacak bir gelişme yaşadınız mı?

Firmayı babamdan ağabeylerimle birlikte devralmak, güçlü mirası olan bir markanın yolculuğunda aktif rol almak önemli bir sorumluluktu. Bu sorumluluk ben ve ağabeylerim için, daha fazla çalışmak, daha farklı bakarak babamdan aldığımız değerli mirası bir adım öteye taşıma konusunda büyük bir motivasyon oldu. Türkiye’deki ikinci kuşak şirketler ve aile şirketlerinde delegasyon önemlidir. Babam bizi, kendi güçlü yönlerimizi ön plana çıkaracak şekilde yetiştirdi ve bu sayede şirket içerisinde departmanları sahiplenme konusunda, ağabeylerimle görev dağılımı yaparken zorlanmadık. Aile şirketlerinin büyümesi için birinci kuşağın bu vizyon ve motivasyonla çocuklarına ışık olması gerektiğini düşünüyorum.

Kırılma noktalarınız ya da sizin için dönüm noktası olan anlarınızdan birini bizimle paylaşabilir misiniz?

25 yıldır sektörde olan firmamızın en büyük kırılma noktası, mobilya sektöründen çıkıp yatak uzmanlığı üzerine markamızı konumlandırma kararı almamızdı. Her seçim bir vazgeçiştir, biz 25 yıllık mobilya deneyimimizi bırakıp Türkiye’yi sağlıklı ve konforlu uyku ile buluşturma vizyonuna geçiş yaparak büyük bir adım attık. Bu karar bizi Ar-Ge’de güçlenmeye, farklı materyalleri araştırmaya, tüm iletişim adımlarımızı değiştirmeye itti. Bence doğru bir karardı ve son 7 senedir bu seçimimizin bir başarı öyküsüne dönüşmüş olmasının mutluluğunu yaşıyorum.

Yatak uzmanlığına geçişimizde karşımızdaki güçlü firmalara karşı bir farklılaşma noktası aramadık desem yalan olur. Burada farkı bulmak, sektörde kendimize güçlü bir yer edinmek için gerçekten kafa patlattık. Sonucunda hem set satışı hem de Türkiye’nin yerel ham maddelerini kullanarak sektörde çığır açtık diyebilirim. Yıllık ciromuzun yüzde birini Ar-Ge’ye ayırıyoruz, Karadeniz’in manyetik kumunu, Kütahya’nın ‘bor’unu inovatif yataklarımızda kullandık. Hem ülkemizin değerlerini dünyaya tanıtma hem de ihracat oranımızı yüzde 50 artırma imkânı yakaladık.

En önemli meydan okumanız neydi?

Yerel ham madde kullanarak her yıl, inovatif ürünler çıkarma hedefimiz bence iyi bir meydan okuma örneği. Bor, Ünye kumu, Çankırı tuzu derken hem ürün gamımızı değerli hale getiriyoruz hem de ihracat yapan bir marka olarak aslında Türkiye’nin değer konumlandırmasına da fayda sunuyoruz. Bunu her yıl yapmak, ciddi bir Ar- Ge ve çalışma süreci gerektiriyor ve bu heyecan bizi diri tutuyor. Her yıl çıkardığımız inovatif ürünleri hayata geçirme sürecinde aynı duyguyu yaşıyoruz diyebilirim. Sektörde yapılmamışı yapmak, Türkiye’nin değerlerini halkımızla buluşturmak, bunu sağlıklı ve konforlu uyku dünyasına dahil etmek için iş ortaklarımızla bir arada günlerce çalışmak inanılmaz bir süreç. Biz yaptığımız her işte akademik onaylara da önem veren bir firmayız. Keşfetmek yetmiyor, kanıtlamak, geliştirmek ve sunumunu da doğru planlamak gerekiyor. Bayilerimizin motivasyonunu diri tutmak, onların da bizimle kol kola ilerlemesini sağlamak için ciddi yatırımlar yapıyoruz.

Tüketici için bu teknoloji biraz erken olabilir

Sektördeki yeniliklere başladığımız ilk günden beri doğal malzemelerle ilerliyoruz. En büyük başarımız MagnaSand Ünye Kumu projesiydi, bugün hâlâ en fazla satan yatağımız MagnaSand’dır. Ayrıca sürdürülebilir bir dünya hedefi ile yola çıktığımız Nirvana yataklarımızın içerisinde okyanuslarda yer alan plastiklerin dönüştürülerek kullanıldığı kumaş türü olan SeaQual kumaş kullanıyoruz. Bu kumaşı keşfettiğimizde çok mutlu olduk. Çünkü doğal malzeme kullanımı, çevre hassasiyeti markamız için önemli kavramlar. Bu ürünü 2023 yılında daha da ön plana çıkararak, çevre duyarlılığı yüksek olan Z kuşağı nezdinde daha büyük bir farkındalık yakalayacağımıza eminiz. Hayal kırıklığımız da oldu tabii. Her bireyin farklı sertlik derecelerine uygun kendi ayarlayabildiği yatağımız için büyük bir emek sarf etmiştik. Çok fazla yatırım yaptığımız, Comfizone yatağımızda açıkçası bu noktada istediğimiz ivmeyi yakalayamadık. Teknolojisini tam olarak anlatamamış olabiliriz, belki de tüketici için bu teknoloji biraz erken olabilir. Ya da daha pratik bir ürün haline getirebilirdik. Türk halkı için büyük umutlarla başladığımız bir projeydi. Hâlâ satışta ancak beklediğimiz heyecanı yaratamadık diyebiliriz.

İŞE DAHA ERKEN GİRSEYDİK DAHA ÇOK YOL ALIRDIK

Geçmişe dönüp bir şeyi değiştirmek isteseydiniz bu ne olurdu?

Açıkçası yatak uzmanlığına daha erken geçmeyi düşünebilirdim. Mobilya sektörü elbette bayi yapılanması, ilişkiler ve yayılma stratejilerimiz için bize çok şey kazandıran bir deneyim oldu. Ancak hem dünyada hem de Türkiye’de yakaladığımız başarıya baktığımda bu işe daha erken girseydik çok daha fazla yol alırdık diye düşünmeden edemiyorum. Biz sadece yatak üretimi ile devam edeceğiz dediğimizde, bazı bayilerimiz elbette alışmış oldukları düzen değişeceği için tepki gösterdiler. Ancak biz devam etmeyi tercih ettik, bu da bize New York’tan Fransa’ya dünyanın pek çok bölgesinde yataklarımızı tanıtma imkânını sundu.