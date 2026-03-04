Adidas 2025’i büyümeyle kapattı, 2026 için iddialı

Alman spor giyim şirketi Adidas, 2025 mali yılında 24,81 milyar Euro satış ve 2,06 milyar Euro işletme karı açıkladı. Şirketin net karı 1,34 milyar Euro olarak gerçekleşirken, dördüncü çeyrek satışları 6,08 milyar Euro ile yüzde 1,8 artış gösterdi ve net kar 81 milyon Euro oldu. Dördüncü çeyrek işletme karı ise 164 milyon Euro olarak kaydedildi.

Adidas, 2026 yılı için operasyonel karını yaklaşık 2,3 milyar Euro'ya yükseltmeyi hedeflediğini duyurdu. Şirket, ABD tarifeleri ve olumsuz döviz hareketlerinden kaynaklanan yaklaşık 400 milyon Euroluk negatif etkiye rağmen bu hedefi koruyor. Para birimi etkisinden arındırılmış gelirlerin yüksek tek haneli oranlarda artması ve yaklaşık 2 milyar Euro ek satış katkısı sağlaması bekleniyor.

Adidas ayrıca 2026’da pazar payını artırmayı ve temettüsünü yüzde 40 yükselterek hisse başına 2,80 Euro'ya çıkarmayı planlıyor. Orta vadeli görünümde ise 2026-2028 döneminde her yıl yüksek tek haneli gelir artışı ve operasyonel karda yıllık ortalama yüzde 15 civarında bileşik büyüme öngörülüyor.