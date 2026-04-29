Adidas ilk çeyrekte beklentileri aştı

Adidas, 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin gelirleri 6,59 milyar euro ile piyasa beklentisi olan 6,3 milyar euronun üzerinde gerçekleşti. Faaliyet kârı ise 705 milyon euro ile 647 milyon euroluk beklentiyi aştı.

Sürdürülen faaliyetlerden net kâr 484 milyon euro seviyesinde gerçekleşerek 468,1 milyon euroluk piyasa tahmininin üzerinde geldi. Buna karşın brüt kâr marjı %51,1 ile %51,7 seviyesindeki beklentinin altında kaldı.

Adidas, 2026 mali yılı için faaliyet kârı beklentisini yaklaşık 2,3 milyar euro seviyesinde korudu. Bu rakam piyasa beklentisi olan 2,42 milyar euronun altında bulunuyor.