Adidas reklamında İsrail askeri krizi! Boykot çağrılarının ardından şirket özür diledi

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Adidas'ın reklam kampanyası tepki çekti

Alman spor giyim markası Adidas, İsrail'de yürüttüğü bir reklam kampanyası nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Uzuv farklılığı bulunan kişilerin yalnızca ihtiyaç duydukları ayakkabıyı satın almasına imkan sağlayan “Single Shoe” hizmetinin tanıtımında eski bir İsrail askerinin yer alması tartışmanın fitilini ateşledi.

Kampanyada, 2021 yılında İsrail ordusunda görev yaptığı sırada yaralanarak sol bacağını kaybeden Shalev Biton da yer aldı. Biton, Adidas'ın İsrail'deki mağazalarında tanıtım afişlerinde kullanılan 11 engelli sporcudan biriydi.

Ancak kampanyanın, Gazze'de çok sayıda Filistinlinin saldırılar nedeniyle uzuvlarını kaybettiği bir dönemde yayımlanması Filistin yanlısı aktivistlerin tepkisine neden oldu.

Sosyal medyada boykot çağrıları yükseldi

Eski İsrail askerinin ampütasyon temalı bir reklamda kullanılmasına tepki gösteren aktivistler, Adidas'ın kampanyasını eleştirdi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Gazze'deki amputasyon vakıflarına ve savaşın neden olduğu ağır yaralanmalara dikkat çekilerek markaya boykot çağrıları yapıldı.

Tartışma kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, kampanyanın zamanlaması ve reklamda kullanılan isim üzerinden Adidas'a yönelik eleştiriler arttı.

Gazze'de 5 binden fazla uzuv ampütasyonu

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) mayıs ayında paylaştığı tahminler, tartışmanın neden büyüdüğünü ortaya koydu.

DSÖ verilerine göre Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana travmatik yaralanmalar nedeniyle 5 binden fazla uzuv ampütasyonu gerçekleştirildi. Aynı süreçte 22 binden fazla ciddi kol ve bacak yaralanması kaydedildi.

Kalıcı sakatlıklara yol açan bu yaralanmaların yaklaşık dörtte birinin çocuklarda görüldüğü tahmin ediliyor.

Adidas'ın kampanyasına yönelik eleştirilerin merkezinde de Gazze'deki bu tablo devam ederken eski bir İsrail askerinin reklamda öne çıkarılması yer aldı.

Javier Bardem'den Adidas'a boykot çağrısı

Kampanyaya tepki gösterenler arasında İspanyol oyuncu Javier Bardem de bulundu. Bardem, sosyal medya üzerinden tüketicilere Adidas'ı boykot etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Artan tepkilerin ardından Adidas pazartesi günü yaptığı açıklamayla tartışmalı kampanya nedeniyle özür diledi.

Şirket, yerel ekip tarafından hazırlanan tanıtımda kullanılan bir görselin “endişelere ve güçlü tepkilere” neden olduğunun farkında olduğunu belirtti.

Adidas ayrıca kampanyanın küresel bir çalışma olmadığını, İsrail'deki yerel ekip tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı. Şirket, amacının herhangi bir kişiyi incitmek olmadığını belirterek tepki gösterenlerden özür diledi.

“Tek Ayakkabı” hizmeti nasıl çalışıyor?

Adidas'ın “Single Shoe” olarak adlandırdığı uygulama, uzuv farklılığı bulunan kişilerin ihtiyaç duymadıkları ikinci ayakkabı için ödeme yapmak zorunda kalmamasını amaçlıyor.

Şirket, uygulamayı ocak ayında 23 Avrupa ülkesinde hayata geçirdi. Program kapsamında müşteriler, Adidas mağazalarından ihtiyaç duydukları tek ayakkabıyı normal bir çift ayakkabının fiyatının yüzde 50'si karşılığında satın alabiliyor.

Adidas, hizmetin engelli topluluklarıyla yapılan görüşmeler sonucunda geliştirildiğini açıklamıştı.

Uygulamanın Avrupa'nın yanı sıra Asya ve Orta Doğu'da da genişletildiği belirtildi. Program kapsamında Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Mısır da yer alıyor.

Adidas daha önce de İsrail-Filistin tartışmalarıyla gündeme geldi

Adidas, İsrail-Filistin meselesi nedeniyle geçmişte de benzer tartışmaların odağında olmuştu.

Şirket, 2012 yılında güzergahı işgal altındaki Doğu Kudüs'ten geçen Kudüs Maratonu'na sponsor olması nedeniyle bazı Arap spor kuruluşlarının boykot çağrısıyla karşılaşmıştı. Adidas, bir sonraki yıl etkinliğin sponsorları arasında yer almamıştı.

2018'de ise 130'dan fazla Filistinli futbol kulübü ve spor kuruluşu, Adidas'a İsrail Futbol Federasyonu ile sponsorluk anlaşmasını sona erdirmesi çağrısında bulunmuştu. Şirket daha sonra bu sponsorluğu sonlandırmış ancak kararın Filistinli grupların kampanyası nedeniyle alındığını açıklamamıştı.

Bella Hadid krizi de yaşanmıştı

Adidas, Temmuz 2024'te de Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid'in yer aldığı reklam kampanyası nedeniyle İsrail'in tepkisiyle karşı karşıya kalmıştı.

1972 Münih Olimpiyatları'na gönderme yapan retro ayakkabı kampanyasında Hadid'e yer verilmesi İsrail tarafından eleştirilmiş, bunun ardından Adidas modeli kampanyadan çıkarmıştı.

Hadid'in avukatları aracılığıyla harekete geçtiği bildirilirken Adidas daha sonra modelden ve kampanyada yer alan diğer isimlerden özür dilemişti. Şirket, yaşananların “istenmeden yapılan bir hata” olduğunu belirtmiş ancak Hadid'i kampanyaya geri dahil etmemişti.