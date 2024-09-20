Adidas Spor Malzemeleri Satış’a rekabet soruşturması

ANKARA (EKONOMİ) – Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada, Kurul’un spor ayakkabı, spor giyim ve spor aksesuarları alanlarında faaliyet gösteren Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama Anonim Şirketi (ADIDAS) hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Soruşturmanın 4054 sayılı Kanunun 4. Maddesi ihlali kapsamında yürütüleceği belirtildi. İhlali araştırılacak konu ise yetkili satıcılarının yeniden satış fiyatlarını tespit etmek olduğu belirtildi.

Rekabet Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamada, ADIDAS hakkında daha önce önaraştırma yürütüldüğü, şikayetin reddi ve soruşturma açılmaması yönünde 21 Nisan 2022’de Kurul Kararı alındığı ancak bu kararın Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin 27 Kasım 2023’te iptal edildiği ve bu karar sonrası 18 Ocak 2024’te Kurul’un mahkeme kararını yerine getirmek üzere yeniden önaraştırma açtığı belirtildi.

Kurul’un bu ön araştırma sonrası yetkili satıcıların satış fiyatlarını belirlemeye yönelik müdahale edildiği iddiasına yönelik bulguları ciddi ve yeterli bularak soruşturma açtığı kaydedildi.