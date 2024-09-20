  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Adidas Spor Malzemeleri Satış’a rekabet soruşturması
Takip Et

Adidas Spor Malzemeleri Satış’a rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, spor ayakkabı, spor giyim ve spor aksesuarları alanlarında faaliyet gösteren Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama A.Ş. hakkında soruşturma başlattı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Adidas Spor Malzemeleri Satış’a rekabet soruşturması
Takip Et

ANKARA (EKONOMİ) – Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada, Kurul’un spor ayakkabı, spor giyim ve spor aksesuarları alanlarında faaliyet gösteren Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama Anonim Şirketi (ADIDAS) hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Soruşturmanın 4054 sayılı Kanunun 4. Maddesi ihlali kapsamında yürütüleceği belirtildi. İhlali araştırılacak konu ise yetkili satıcılarının yeniden satış fiyatlarını tespit etmek olduğu belirtildi.

Rekabet Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamada, ADIDAS hakkında daha önce önaraştırma yürütüldüğü, şikayetin reddi ve soruşturma açılmaması yönünde 21 Nisan 2022’de Kurul Kararı alındığı ancak bu kararın Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin 27 Kasım 2023’te iptal edildiği ve bu karar sonrası 18 Ocak 2024’te Kurul’un mahkeme kararını yerine getirmek üzere yeniden önaraştırma açtığı belirtildi.

Kurul’un bu ön araştırma sonrası yetkili satıcıların satış fiyatlarını belirlemeye yönelik müdahale edildiği iddiasına yönelik bulguları ciddi ve yeterli bularak soruşturma açtığı kaydedildi.

Şirket Haberleri
Akçansa Port ve Grimaldi Group arasında stratejik iş birliği
Akçansa Port ve Grimaldi Group arasında stratejik iş birliği
Aksa Enerji, Özbekistan Talimercan Santrali’nde ticari üretime başladı
Aksa Enerji, Özbekistan Talimercan Santrali’nde ticari üretime başladı
"Dünyanın ilk ekmeği" 22 Eylül'de THY ile göklerde olacak
"Dünyanın ilk ekmeği" 22 Eylül'de THY ile göklerde olacak
Türkiye’nin ilk ticaret mahallesi Bayrampaşa’da hayata geçiyor
Türkiye’nin ilk ticaret mahallesi Bayrampaşa’da hayata geçiyor
Pegasus’tan İTÜ’nün çekirdek girişimine önemli destek
Pegasus’tan İTÜ’nün çekirdek girişimine önemli destek
THY, Amerika Kıtası’ndaki destinasyon sayısını 26’ya çıkardı
THY, Amerika Kıtası’ndaki destinasyon sayısını 26’ya çıkardı