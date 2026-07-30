Adidas'ın rekor ciroya rağmen kar düşüşü hisseleri vurdu

Dünya genelindeki sponsorluk harcamaları ve lojistik giderlerdeki katılık nedeniyle ikinci çeyrekte kar marjları daralan Adidas, piyasa tahminlerinin altında performans sergiledi. Satış hacmindeki %14'lük güçlü genişleme ve yıllık ciro projeksiyonlarının yükseltilmesi, karlılık odağındaki endişeleri yatıştırmaya yetmedi. Kurumsal yönetim stratejileri kapsamında mali işler liderliğinde de yapısal bir değişime gidileceği duyuruldu.

Büyük spor organizasyonları ve pazarlama kampanyaları marjları eritti

Küresel perakende pazarında tüketici talebini canlı tutmak adına yürütülen agresif reklam politikaları, dev şirketlerin operasyonel gider kalemlerinde öngörülemeyen büyümeleri tetikliyor. Adidas, haziran ayında düzenlenen uluslararası futbol turnuvasında çok sayıda milli takıma sponsor olarak marka görünürlüğünü ve mağaza trafiğini ciddi oranda artırmayı başardı. Ancak bu kampanya süreçleri için harcanan yüz milyonlarca avroluk ek bütçeler ile küresel taşımacılık hatlarındaki navlun artışları, brüt karlılık oranlarının zayıflamasına doğrudan zemin hazırladı. Talep tarafındaki bu hacimli hareketliliğin net kara dönüşme hızının yavaş kalması, borsadaki kurumsal yatırımcıların uzun vadeli büyüme sürdürülebilirliğini sorgulamasına yol açtı.

Finansal beklentilerdeki sabitlik hisse senedi piyasalarında sert karşılık buldu

Şirketlerin finansal performans dönemlerinde açıkladığı güncel rakamlar kadar, gelecek çeyreklere yönelik ortaya koyduğu rehberliklerin niteliği de piyasa fiyatlamalarında ana belirleyici rol üstleniyor. Adidas yönetimi, talep artışına paralel olarak yıllık kur etkisinden arındırılmış gelir büyüme tahminini %9 ila %10 bandına yükseltmesine karşın, yıl sonu toplam faaliyet karı hedefini değiştirmeyerek yaklaşık 2,3 milyar avro seviyesinde sabit tuttu. Cirodaki yukarı yönlü revizyona rağmen kar beklentisinin artırılmaması, finans dünyasında maliyet baskılarının yılın geri kalanında da süreceği şeklinde yorumlandı. Bu projeksiyon karmaşasının ardından şirketin sermaye piyasalarındaki hisseleri, borsa tarihinin en keskin günlük düşüşlerinden birini kaydederek %17'yi aşan bir oranda geriledi.

Üst yönetim kademesinde yapısal dönüşüm ve vergi süreçleri izleniyor

Mali tablolardaki kırılganlıkların ortasında, kurumsal yönetim mekanizmalarında uzun yıllardır görev yapan üst düzey yöneticilerin nöbet değişimi de bilanço analizlerinde önemli bir parametre olarak kayıtlara geçiyor. Şirketten yapılan resmi bilgilendirmelere göre, uzun süredir finans direktörlüğü görevini yürüten ismin sözleşme yenilememe kararının ardından, eylül ayı itibarıyla yönetim kuruluna yeni bir ismin atanacağı ve mali yönetim stratejilerinin yeniden yapılandırılacağı bildirdi. Ayrıca gümrük tarifelerine yönelik beklenen yüz milyonlarca dolarlık vergi geri ödemelerinin henüz mevcut çeyrek sonuçlarına yansıtılmamış olması, önümüzdeki dönemlerde bilançonun nakit akış esnekliğini destekleyebilecek potansiyel bir kaldıraç unsuru olarak masada tutuluyor.