Adventech, iş ortaklarını bir araya getirdi

Endüstriyel otomasyon ve akıllı sistemler için yapay zeka ve IoT çözümleri üreten Advantech, “IoT dünyasının geleceğini birlikte yaratalım” mottosuyla düzenlediği etkinlikte, IoT ekosistemine dair birçok konuyu partnerleriyle birlikte masaya yatırdı.

Sapanca'da gerçekleştirilen Advantech Partner Konferansı’nda katılımcılar, Türkiye’de WISE-Edge365 bulut platformu ve çözümleri odağındaki bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Akıllı ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyor

Advantech Türkiye Genel Müdürü/ Advantech Asya ve Kıtalararası Bölge Yöneticisi Vincent Chang, konuya ilişkin şunları söyledi: “40. yıldönümümüzün şerefine, teknoloji endüstrisinde geride bıraktığımız bunca senede birlikte sayısız başarıya imza attığımız partnerlerimizle buluşmak, beraber akıllı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek ve IoT hakkında birikimlerimizi birbirimize aktarmak için kapsamlı bir buluşma düzenledik. Partner konferansımızla iş ortaklarımızın IoT endüstrisindeki son trendleri ve gelişmeleri daha iyi anlamalarına öncülük ettik, sektörün uzmanlarıyla yeni iletişim ağı oluşturmalarına katkıda bulunduk.”

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.